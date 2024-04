Datas, valores e aumentos: tudo sobre as pensões de maio

Maio será um mês particularmente bom para você AposentadosNa verdade, espera-se que alguns aumentos sejam pagos no dia 2 de maio, quando os serviços bancários ficam disponíveis após o feriado de 1º de maio. Porém, existem alguns casos específicos em que o cheque será pago mais cedo. Aqui estão todas as informações sobre Pagamento de pensõesem maio.

Datas e calendário

Titulares de conta Correios Eles serão capazes de Receba com antecedência Confie na aposentadoria. Esta situação realmente aconteceu em abril. No entanto, o desembolso em maio ocorrerá entre 30 e 1º de abril do mês. Quanto aos levantamentos de dinheiro, será possível realizá-los de acordo com o calendário regular organizado pelas primeiras letras dos apelidos dos beneficiários, como sempre acontece. A data é divulgada pelo INPS e o pagamento ocorrerá no dia 2 de maio.

quantidades

Os valores serão calculados, como vem sendo feito desde janeiro de 2024, com A Reavaliação 5,4%. Lembramos que a reavaliação de 100% é apenas para rendimentos até quatro vezes o pagamento mínimo. Então, em maio, os aposentados receberão… Exame maior Comparado com 2023 graças ao reparo do Irpef e aos novos aparelhos. Quem tiver rendimentos entre 15.001 euros e 28.000 euros em 2024 pagará menos 2% do que ErbevApós a incorporação no segmento de 23% após o cancelamento do segmento de 25%. Além disso, aqueles com rendimentos até 15.000 euros receberão um aumento de 20 euros, enquanto aqueles que ganham 28.000 euros por ano receberão um adicional de 260 euros. Na verdade, o pagamento do IRPEF é de 6.440 euros, em vez de 6.700 euros. Abaixo segue tabela de valores e acréscimos, grupo a grupo:

1.000€ (5,4%) Total 54€ por mês;

1.500€ (5,4%) Total 81€ por mês;

2.000€ (5,4%) Total 108€ por mês;

2.500€ (4,59%), totalizando 114,75€ por mês;

3.000€ (2,86%) Total 85,80€ por mês;

​3.500€ (2,53%) Total 88,55€ por mês;

4.000€ (2,53%) Total 101,20€ por mês;

5.000€ (2%) Total 100€ por mês;

6.000€ (1,19%) Total 71,40€ por mês.

Bloqueio

Relativamente aos serviços tributáveis ​​fiscais, são também retidas da prestação de maio as derramas regionais e municipais relativas ao ano de 2023, além do IRPEF mensal.



Além disso, a derrama regional e municipal é reembolsada em 11 prestações, de janeiro a novembro do ano seguinte ao ano que indicar.