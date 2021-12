Eixo Draghi-Macron para mudar o pacto de estabilidade

Uma nova estratégia de crescimento, evidência dos resultados alcançados no combate à epidemia e suas consequências econômicas, um posicionamento claro e claro sobre a necessidade de Reforma das regras europeias. Carta conjunta assinada por Mario Draghi e Emmanuel Macron, postado por tempos financeiros, é a primeira iniciativa política conjunta após a assinatura do Tratado de Quirinale, a primeira projeção estratégica do objetivo ítalo-francês de dar continuidade ao caminho aberto com A próxima geração da União Europeia Acima de tudo, o maior desafio que a lógica do rigor europeu alguma vez enfrentou.

Senha: descontinuidade

O Primeiro-Ministro italiano e o Chefe de Estado francês expuseram a preto e branco o seu empenho em caminhar na direcção de uma necessidade considerada fundamental para a Europa: Modificação regras de orçamento, Reparar Pacto de Estabilidade mudança Governança Europeia Para evitar isso, no final da fase de suspensão da carta constitutiva devido à Covid, que expirará em 1º de janeiro de 2023, a velha lógica de austeridade, rigor contábil e retórica no controle de contas estão de volta à moda.

O caminho percorrido por Draghi e Macron visa unificar o eixo entre os países do sul da Europa e do Mediterrâneo, que já é um exemplo preliminar de cooperação reforçada entre Espanha e portugal e apresentar uma posição de negociação comum em fevereiro de 2022, quando as discussões concretas sobre a reforma das cartas de patente começarão.

Macron e Draghi expuseram as razões por trás de sua “declaração” quando enfatizaram que “precisamos de uma estratégia de crescimento na UE para a próxima década, e devemos estar prontos para implementá-la por meio de investimentos conjuntos, regras mais favoráveis ​​e melhor coordenação”, e não apenas durante as crises., reconhece-se que “a capacidade de usar a política fiscal para proteger os nossos cidadãos e transformar as nossas economias foi e continua a ser um componente fundamental desta estratégia”, no contexto da necessidade crescente de a Europa desempenhar o papel de papel dos principais jogos tecnológicos, geopolíticos e econômicos globais como um campeão.

Lição essencial de Savona

Na verdade, como o regulamento pode mudar na esteira das propostas Draghi e Macron? O caminho é sinuoso e complicado porque vai contra as regras bizantinas da burocracia europeia.

Em primeiro lugar, é preciso compreender quais são os objetivos que Draghi e Macron pretendem promover de forma concreta. Os dois líderes parecem reconhecer as críticas que ocorreram há três anos em tempos tranquilizadores Paolo SavonaO Ministro dos Assuntos Europeus do governo Conte I, revelou os tratados, considerando-os vagos e complexos, um freio nas políticas de gastos dos governos para investimentos estratégicos e um motor de responsabilidade excessiva para política monetária.

Europa “mais forte e mais justa” em Savona Hoje é a Europa “mais forte, mais sustentável e equitativa” imaginada por Draghi e Macron, que exigem mais flexibilidade nas regras, mais espaço para a política orçamental e uma divisão entre ‘Boa’ dívida usada para políticas de crescimento E os gastos correntes sem criar valor agregado à economia.

A necessidade de entendimento com a Alemanha

As intenções de Savona não foram perseguidas naquela época porque de Berlim, em particular, não havia intenção de dar atenção às ideias de reforma que vinham do lado italiano. Hoje, por conta da epidemia, a situação é diferente. A mensagem de Draghi e Macron para a Europa é, na verdade, antes de mais nada, uma mensagem para a Alemanha e seu novo governo. Socialista Democrata Olaf Schulz Ele assumiu o cargo de consultor Suavizar as tendências do Partido Liberal de se posicionar como fiscalizador do orçamento europeu e obter luz verde do novo ministro das Finanças, Christian Lindner, para abrir um processo de revisão do pacto de estabilidade. Em todo o caso, nos relatos ítalo-franceses, não se pode ignorar a consciência da vontade da Alemanha, o verdadeiro protagonista da reforma das regras. Não é por acaso que Draghi e Macron também pretendem incluir um compromisso para reduzir o estoque da dívida pública em termos do PIB adoçante de pílulas dos alemães.

A triangulação pode ser encontrada neste sentido: Itália e França exigem basicamente o fim das restrições à relação déficit / PIB de 3% e dívida / PIB de 60% e compará-las com as “adversidades” reais com base no julgamento dos estados, com intenção de abrir um caminho que permite uma contagem mais precisa separada, separada da aritmética e O déficit é usado para políticas estratégicas. Alemanha, mesmo com governo após a inauguraçãoA última Merkel, No entanto, não perde o foco na dívida coletiva, estando disposto a “pagar” com o próprio dinheiro a reconstrução dos mercados vizinhos apenas no curto prazo, e não deixando de considerar um compromisso de longo prazo de redução da dívida contraída durante o pandemia. como uma prioridade. O quadrado pode ser encontrado liberando as energias que levam a ele crescimento sindicalRompendo assim o círculo vicioso da austeridade.

Introdução às negociações com atiradores de pênaltis

A Alemanha, neste contexto, é o centro para persuadir os falcões do norte da Europa da necessidade de mudança. As formas como os tratados podem mudar, lembre-se reformista, Eles são muitos. No sindicato, “há quem queira reformar a Carta e outros que cogitem uma revisão dos acordos intergovernamentais. “Duas embalagens”, “seis embalagens“e “acordo financeiro”, Ainda outros acreditam que apenas métodos de acordes específicos devem ser afetados (por exemplo, o parâmetro Rácio dívida / PIB 100 por cento, em vez de 60 por cento como atualmente em vigor), outros ainda querem introduzir mais mecanismos de flexibilidade, se necessário. “Draghi e Macron propõem uma fórmula híbrida que permite revisão e flexibilidade ao mesmo tempo, mas a quadratura do círculo passa pela condenação da Holanda, Áustria e outros artilheiros que se reuniram em A Nova Liga Hanseática.

Apesar da atual fase de instabilidade política em muitos desses países, em fevereiro de 2022 espera-se que uma série de governos estejam prontos para assumir a luta: assim, a carta Draghi-Macron surge como um convite aberto a Schulz para executar uma estratégia melhorar a cooperação Encontrar uma plataforma de negociação comum para oferecer aos falcões europeus.

A Itália e a França dizem que precisam de “mais espaço de manobra e margens de gastos suficientes para nos preparar para o futuro e para garantir nossa total soberania” como países e como Europa. E Schulz também poderia se interessar em concedê-lo: mas somente através de um confronto tripartido Itália e França também conseguiram chamar a atenção de Berlim para as demandas dos países que sempre estiveram na vanguarda contra o rigor (Grécia, Espanha, Chipre, Portugal) e liderar um verdadeiro bloco mediterrânico coerente para aumentar o seu poder de negociação, poderia gerar uma estratégia sustentável que esterilizasse definitivamente a lógica da austeridade. O ano de 2023 não está longe. E agora, mais do que nunca, precisamos de um ponto de inflexão capaz de bloquear qualquer perspectiva de retorno às regras que há tanto tempo mantêm nossa economia estagnada.