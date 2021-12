Conta corrente, como proteger o dinheiro da recessão

Pode custar caro manter imóveis em sua conta corrente a longo prazo. Algumas ferramentas de investimento podem gerar dinheiro inesperado.

O dinheiro na conta-corrente, que sempre foi sinônimo de poupança, pode ter um futuro um tanto incerto. De fato, a partir de 2022, as regras para a guarda de dinheiro em conta ficarão mais rígidas, devido ao desejo dos bancos de não guardar muito dinheiro em estoque, Tanto pelos efeitos nocivos de quantidades imóveis segurou por um longo tempo. Já chegou a primeira pressão, com algumas instituições de crédito a preparar-se para encerrar as suas contas altíssimas com montantes quase não utilizados nos canais de investimento. Isso porque a gestão do dinheiro, no período das taxas de juros, não oferece retornos significativos, e representa mais custo do que lucro.

O objetivo é incentivar os clientes a usar seu dinheiro em vez de mantê-lo em estoque, o que sobrecarrega tanto os administradores da conta quanto os próprios correntistas. Por um motivo muito simples: a conta-corrente apresenta-se como uma ferramenta útil de pagamento, mas por si só não oferece oportunidades de investimento, como acontece, por exemplo, com os vales postais. Para evitar custos de seloOs fundos da conta não devem ultrapassar o limite de 5 mil euros. Na prática, você deve manter nesta ferramenta fundos suficientes para cobrir despesas, sem aumentar muito o saldo.

Dinheiro na conta corrente, como evitar o estoque errado

O dinheiro deixado em armazenamento sem investimento acabará tendo um efeito prejudicial recessivo em qualquer economia. O problema muitas vezes é que os donos do dinheiro não sabem como usá-lo, Cometer um erro bastante comum. Sim, porque deixar liquidez excessiva na conta vai, mesmo sem grandes anúncios, aumentar o empobrecimento. Seja pelas despesas operacionais ou pela inflação, que aumenta no caso de baixo poder aquisitivo. A beleza disso é que evitar situações semelhantes é mais fácil do que você pensa. A acumulação de capital durante um período de tempo variável é realmente possível mesmo através da atribuição de montantes muito baixos, mesmo que seja de 50 euros.

Nesse caso, estamos falando do chamado “custo de oportunidade”. A tendência de economizar é típica de todo contribuinte, acumulando gradualmente somas de dinheiro para criar um reservatório de liquidez útil para as necessidades futuras. Mesmo neste caso, há um erro comum. A fim de manter os valores em questão por conta própria, Acumule, por exemplo, 100 ou 200 euros por mês sem ter lucro. No entanto, investir os mesmos valores em instrumentos capazes de atingir percentuais atrativos, permitirá obter cifras muito importantes no longo prazo. Se você quiser subir no mercado de ações, os ETFs são uma garantia, já que eles retornaram na última década em até 15%. Basicamente, trata-se sempre de equilibrar necessidades imediatas com ideias futuras.