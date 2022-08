Um presente do governo, os italianos aproveitam

As contas de energia e gás são um grande golpe para as famílias italianas.

Mas agora vem a oportunidade Parar de pagar as odiadas contas através do que podemos definir como uma verdadeira revolução.

Vamos ver o que acontece. Nos últimos meses Faturas A eletricidade e o gás aumentaram muito para as famílias italianas e há muitas famílias que estão encontrando dificuldades para seguir em frente.

Agora é possível zerar suas contas

As contas subiram devido à inflação, mas também por causa da guerra na Ucrânia.

As matérias-primas energéticas estão se tornando mais caras e, portanto, as contas são mais pesadas. Mas agora vem a possibilidade efetiva de dizer adeus às suas contas de luz e gás. Vamos ver como isso é possível. A ferramenta definitivamente não é a máquina dos deuses Recompensas sociais em contas. De fato, o decreto de recompensa social por auxílios enfatizou a Faturas Mas essas recompensas sociais só permitem que você obtenha ajuda com suas contas de eletricidade a gás Mas eles definitivamente não redefinem. Em vez disso, existe uma ferramenta completamente revolucionária que realmente permite que você se livre de suas contas de luz e talvez até de gás.

Uma medida revolucionária e os italianos estão aproveitando isso

Estamos a falar de rendimento energético. Muitos italianos já aderiram ao Energy Income e vamos ver como funciona. Proporciona um rendimento energético de 8.500€ a famílias do ISEE no valor de 20.000€ para a compra de painéis solares. Com esse valor você não só poderá comprar painéis solares mas também cobre os custos de sua instalação. Portanto, as autoridades locais oferecem uma grande quantia para permitir que as famílias italianas dentro de um determinado ISEE possam fazer essas despesas. Com painéis solares colocados na varanda ou na varanda da casa, toda a energia produzida ficará com a família.

Nova renda útil

Isso permitirá que você redefina sua conta de eletricidade. Mas a vantagem é a outra também. Se a energia gerada for particularmente potente, a família também pode eliminar o uso de gás e Substitua o sistema de aquecimento e a cozinha por suas próprias variantes elétricas. Assim, tornando a casa completamente independente do gás e alimentando a eletricidade através de painéis solares ecológicos, a família pode dizer adeus às duas contas. É necessário verificar se a receita de energia já começou na sua área.