Cleanwatts apresenta o vice-presidente de recursos humanos, Soma Demini

A Cleanwatts, empresa líder em tecnologia climática dedicada a simplificar, amplificar e acelerar a transição energética para comunidades em todo o mundo, anunciou a nomeação do vice-presidente de recursos humanos da Soma Demeny, que administrará os ativos mais importantes da empresa como parte de suas responsabilidades. : Pessoas.

Este comunicado de imprensa inclui conteúdo multimídia. Veja a versão completa aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220811005341/ar/

Líder de RH digitalmente experiente com mais de 20 anos de experiência internacional nos setores de telecomunicações, serviços financeiros, digital e corporativo. Soma Demini é formada em Estudos Empresariais e Gestão de Recursos Humanos e é graduada pelo prestigioso Programa de Liderança em Recursos Humanos da GE. Membro do Conselho Consultivo do Festival de Recursos Humanos (2016). Uma verdadeira crença na força da equipe e competência horizontal apoiada por uma cultura diversificada e inclusiva. (Foto: Cleanwatts)

Soma Demini começou sua carreira na Deutsche Telekom, depois passou 17 anos na General Electric (GE), como Diretor de equipes de Recursos Humanos nas divisões financeira, digital e corporativa. A profissão da Soma International depende da assistência prestada às empresas de serviços e produção para o seu desenvolvimento, crescimento e adaptação à mudança graças à aplicação de excelentes infraestruturas e melhores práticas de recursos humanos. Recentemente, Soma dedicou uma parte significativa de seu tempo e experiência a pequenas empresas de médio porte, ajudando-as a se reorganizar e se adaptar às mudanças.

Soma se formou em Administração de Empresas e Gestão de Recursos Humanos e completou o prestigioso Programa de Liderança de Recursos Humanos da General Electric. Ele tem cidadania húngara e morou no Reino Unido, Áustria e América do Sul. Os principais traços de sua personalidade incluem curiosidade, flexibilidade, criatividade e empatia. Como pai de dois filhos e embaixador cultural da empresa, esta é uma filosofia central da Soma.

Quando perguntado por que se juntou à Cleanwatts, Soma respondeu com firmeza: “Quem não gostaria de fazer parte de uma mudança no mundo?”

A nomeação de Soma Demini representa outra decisão significativa que a Cleanwatts tomou nos últimos meses e reflete seu compromisso em construir uma empresa saudável, dinâmica e talentosa, capaz de viajar na mesma velocidade que o mercado. Michael Pinto, cofundador e CEO da Cleanwatts, descreve Soma como um “excelente líder de RH que pensa fora da caixa, alguém que se conecta facilmente com os outros graças ao seu pensamento crítico, inteligência emocional e estilo de comunicação claro”.

Soma será responsável por conceituar e supervisionar a estratégia de RH da empresa, em particular, programas de recrutamento e retenção, avaliar e melhorar a proposta de valor dos funcionários da empresa, programas de treinamento e desenvolvimento, bem como criar um ambiente de trabalho seguro, bem como um ambiente saudável e cultura inspiradora, enquanto a Cleanwatts continua a construir um mundo de energia limpo, descentralizado, digital e democrático.





Fim







Sobre a Cleanwatts



Somos uma tecnologia climática que visa simplificar, amplificar e acelerar a transição de energia para comunidades ao redor do mundo. Focamos nisso otimizando e equilibrando o consumo de energia limpa, geração, armazenamento e circulação, onde mais importa: localmente.

Geramos valor criando e gerenciando comunidades de energia renovável com nossa experiência no setor, tecnologia proprietária, capital financeiro e habilidades de gestão, para o benefício de nossos clientes.

No centro de nossa oferta está o Cleanwatts™ OS, nosso sistema operacional proprietário projetado para gerenciar comunidades de energia. O Cleanwatts™ OS é uma plataforma baseada em nuvem modular, interoperável e traduzível que conecta os pontos entre a otimização do medidor por trás para os membros da comunidade, a resiliência da rede elétrica do medidor frontal e o gerenciamento comercial dos mercados locais de energia.

Até o momento, gerenciamos ativamente uma lista crescente de mais de 100 comunidades de energia construídas por meio de nossa planta CER: uma equipe multifuncional altamente eficiente, engajada em estreita colaboração com clientes estratégicos, municípios e outras partes da comunidade, para desenvolver a melhor solução para cada comunidade local que servimos. Agora, graças ao sucesso da nossa primeira fábrica em Portugal, estamos a replicar este nível de compromisso noutras geografias do mundo.

Estamos construindo um mundo de energia limpa, descentralizado, digital e democrático.

Siga Cleanwatts em LinkedIn



O texto original deste anúncio, escrito no idioma de origem, é a versão oficial original. As traduções são fornecidas apenas para conveniência do leitor e devem se referir ao texto original, que é o único texto legalmente válido.







Assista ao original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220811005341/ar/

Contato: Giovanni Rossi, Diretor de Marketing – [email protected]



Link permanente: http://www.businesswire.com/news/home/20220811005341/it

PRESS RELEASE – Responsabilidade Editorial da Business Wire