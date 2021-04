14 de abril, notícias sobre o vírus Corona

no boletim Ontem, foram diagnosticados 13.447 novos casos de coronavírus, de um total de 304.990 exames, entre moleculares e antigênicos. Desde o início da pandemia do Coronavirus na Itália, as infecções aumentaram para 3.793.033. Os casos positivos atuais são 519.220 (-5.197). Nas últimas 24 horas, houve 476 mortes de Covid (no dia anterior foram 358), para um total de 115.088 mortes desde o início da emergência de saúde. Cura total 3.158.725 (+18.160). A região com o maior número de casos registrados é a Lombardia. Um total de 13.286.783 doses de vacina foram administradas na Itália e 3.989.383 doses de vacina foram administradas com a segunda dose.

Este é o estado da região por região:

Lombardia: +1.975.0000

Veneto: +883

Campânia: +1.627

Emilia-Romagna: +785

Piemonte: +1.057.0007

Lazio: +1.164.200

Toscana: +934

Apúlia: +1.191

Sicília: +1.384.0000

Friuli Venezia Giulia: +371

Ligúria: +231

Caminhando: +222

Paulzano: +144

Abruzzo: +174

Umbria: +109

Calábria: +577

Sardenha: +327

Ba Trento: +119

Basilicata: +184

Molise: +0

Vale de Aosta: +48

No mundo existem mais de 137 milhões de infecções confirmadas e mais de 2,9 milhões de mortes causadas pelo Coronavírus. Os Estados Unidos continuam sendo o país mais atingido. É seguido por Índia, Brasil, França, Rússia, Reino Unido, Turquia e Itália.