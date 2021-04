Cursos de orientação para alunos do ensino médio

A Universidade Anunzio organiza sessões de orientação dedicadas a alunos do ensino médio e as seguintes reuniões organizadas na plataforma Teams Live dirigidas a eles.

A primeira, destinada ao setor de saúde, está prevista para 26 de abril. No dia 27 será a vez do campo científico. No dia 28 da área social, e finalmente no dia 29 de abril, será a área das humanidades.

Todas as consultas terão início às 15h com webinars enfocando um tema muito atual como o Covid, que será rejeitado em vários aspectos, de forma a dar aos alunos a oportunidade de ouvir e obter feedback em tempo real com a universidade dos professores.

Irá desde o webinar aprofundado do Professor Leporio Stobia, Professor Catedrático de Genética Médica, sobre: ​​”Covid 19, do laboratório ao leito do paciente”, à continuação de “Epitarii Il Covid”, apresentado pelo Professor Lorenzo Pengatti, Professor de Arquitetura e Composição Arquitetônica Completa.

Em seguida, continuaremos com “#iorestoacasa: Emergências Contábeis, Sociais e Covid” apresentado pelo Professor Matteo La Torre, Professor de Economia Empresarial, e finalmente chegaremos à “Epidemia entre Literatura e Arte”, editado pela Professora Carmen Catenacci, Professora de Língua e Literatura Grega, bem como Diretor do Departamento de Humanidades, Artes e Ciências Sociais.

Durante os encontros, os alunos também poderão ouvir os coordenadores do curso, que farão a apresentação do treinamento “d’Annunzio” e interagirão com eles para esclarecimentos e dúvidas.

“Estar perto dos nossos alunos é a nossa missão – segundo o Reitor da Universidade, Sérgio Capote – de incentivar os jovens a entrarem no mercado de trabalho, a“ Danunzio ”iniciou o processo de acreditação de 4 novos cursos do ministério, em particular o curso em ‘Profissões técnicas da construção e do território, pertencentes à categoria de Uma nova licenciatura profissional que visa dar aos licenciados em “Agrimensor” a oportunidade de concluírem o seu percurso formativo Reitor Caputi – Mestrado em “Design Ecoinclusivo”, um em “Investigação Social , Política de Segurança e Crime ”e por último“ Ciências Planetárias ”, que é um curso universitário conjunto com parceiros Externos como as Universidades de Nantes (França) e Coimbra (Portugal), que emitirá um diploma conjunto das três universidades parceiras.”

“Para criar um processo de interação com os novos alunos – acrescenta a Professora Oriana Tropiani, Reitora Delegada para a Orientação – foram preparadas 15 bolsas para a criação de novas personalidades:“ Educadores Digitais ”. São os nossos universitários que vão interagir com representantes departamentais para realizar atividades de acolhimento, acolhimento e acompanhamento de novos alunos no futuro – Estudar na Danunzio – conclui o professor Tropiani – significa obter uma formação de alto nível com grandes perspectivas profissionais.