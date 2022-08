Bolsa de Valores italiana, comentando a sessão de hoje (11 de agosto de 2022)

As ações dos bancos continuam em destaque. A tendência do BPER Banca continua positiva, após a alta registrada nas sessões anteriores. O BancoBPM também teve bom desempenho

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros europeus Registre as diferenças parciais.

São 15h30 FTSEMib Subiu 0,63%, para 22.845 pontos, depois de oscilar entre o nível mais baixo em 22.755 pontos e o nível mais alto em 22.869 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Italia todos participaram Ele obteve 0,62%. sinal de mais para arquivo chapéu médio FTSE Italia (+ 0,61%) e para A estrela do FTSE Italia (+0,61%).

o Bitcoin Isso equivale a mais de 24.500 dólares (cerca de 24.000 euros).

o BTP-Bund spread Encolhido para menos de 205 pontos.

EU ‘euro Bata 1035 dólares.

Títulos do setor bancário continuam em destaque.

direção Banco de papel (+0,66% para 1,671 euros)Após o aumento registrado nas sessões anteriores. O preço das ações do banco aumentou de € 1.433 no fechamento de 4 de agosto de 2022 (antes da publicação dos resultados semestrais) para € 1,66 em 10 de agosto.

desempenho justo de Banco BPM (+17% até € 2.584). Pela correspondência do Consob de 10 de agosto de 2022, sabe-se que, a partir de 3 de agosto, uma participação total (através de duas subsidiárias) do Jp Morgan Chase (através de duas subsidiárias) foi adicionada a 5,152% do capital do banco.

Algum bom desempenho entre as ações do setor petrolíferoDepois que o preço do petróleo bruto em Nova York (o contrato expira em setembro de 2022) atingiu US$ 93,5 por barril.

alturas Onde você está (+ 1,54% para 11,6 €) e por Tenaris (+2,02% para 13,11€).

Também é bom Saipem (+1,94% até €0,8206). A empresa de engenharia anunciou que ganhou três novos contratos (um onshore e dois offshore) em Angola. O valor total dos pedidos é de aproximadamente US$ 900 milhões.