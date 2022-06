O SUV mais bonito que vi nos últimos anos

É uma marca interessante que sempre oferece carros interessantes apesar do famoso deslize. Em particular, este novo SUV ecológico pode vir a ser um concorrente das marcas europeias.

Nem todos os motoristas italianos conhecem a marca Ssangyong, pelo contrário, a menos que você seja um grande fã de veículos off-road e SUVs, é muito provável que você nunca tenha ouvido falar da empresa coreana Prestes a entrar no mercado europeu Com um carro novo muito interessante. Porém, para começar, a casa sul-coreana nascida em 1954 é exatamente a casa que produziu o Rodeus, o carro que tanto despertou em nosso país por sua linha desajeitada e desconfortável.

Mas tome cuidado para julgar antes de experimentar com suas próprias mãos: se o Rodeus provar ser um verdadeiro meme no mercado automotivo europeu, outros carros domésticos foram um sucesso. É o caso dos SUVs Como Actyon ou Korando – este último é muito procurado por colecionadores – é famoso sobretudo por sua linha especial, que não se confunde com veículos da mesma classe.

Nestas horas, chegou um anúncio interessante: SsangYong pretende colocar um novo SUV à venda aqui, que pode se transformar em arma vencedora Aumentar o reconhecimento da marca mesmo em um dos mercados mais movimentados e complexos do mundo.

Totalmente amigo do ambiente

De um carro com o nome de um patrimônio do Parque Nacional da UNESCO, certamente não poderíamos esperar melhor do que isso: Ssang Yong Torres Em breve para o mercado europeu é totalmente elétrico. A única maneira de obter um motor convencional é uma boa viagem à Coreia do Sul, onde o carro também estará disponível com outros motores.

O ponto forte de Torres é a linha, pouco mas segura. Ame ou odeie, este carro com certeza não será confundido com a concorrência, exceto por alguma pequena semelhança com o Jeep SUV mais antigo. O carro tem um número interessante de opções e pode ser especialmente equipado para melhorar o desempenho off-road fazendo a viagem para sete passageiros Confortável mesmo em estradas esburacadas.

O único problema, temos que esperar um pouco: o carro chegará ao mercado europeu no final de 2023, enquanto pode estar disponível na Coreia do Sul alguns meses antes. O preço não deve ser muito alto, o que deixa Torres ainda mais tentador: ele deve flutuar Entre 40.000 e 30.000 euros, atendendo ao segmento de mercado que o carro vai entrar. Quem sabe, as Torres podem não ser um substituto surpreendente para as carruagens mais nobres e famosas da Europa.