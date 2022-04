Altere a conta. A conta cai em até 40%

Um novo vem Regra de provisionamento de fatura No Decreto anti-aumento de preços Aprovado ontem pela Câmara dos Deputados. Para além dos preços fixados para PME e empresas intensivas em energia no pacote do gás para a produção nacional e na quota circular das energias renováveis, há também uma importante correção das ferramentas à disposição da Arira para fixar as tarifas a pagar na conta. A partir de agora para equilibrar preços altos GásTambém impulsionados por muita especulação serão os custos reais de compra de gás incorridos pelos importadores. Um método como qualquer outro para evitar a acumulação de lucros adicionais, como os gerados em grandes quantidades neste tempo de guerra, por um lado, e da descarga de todas as tensões de preços sobre residências e empresas, por outro. Excluindo a intervenção do governo com 20 bilhões de ajuda, como tem feito nos últimos nove meses.

uma Padrão anti-inflaçãomas também semi-especulativa, segundo outros, orientada para a poupança de contas nos próximos meses, dado que nos últimos dez anos o preço do gás tem viajado a uma média de 60 euros por megawatt-hora, 40% menos. O desconto potencial na conta pode ser tão alto quanto isso. Não é um verdadeiro “teto” de preços para todos, como pede a Confindustria, mas algo semelhante. Se em 2021 a família média gastava, de fato, 1770 euros por ano em gás e eletricidade, no primeiro trimestre de 2022 o custo (anual) subiu para 3161 euros graças à especulação. Note-se que a recente decisão de Arrera no final de março de reduzir as tarifas em 10% usando “medidas extraordinárias” que contrabalançavam o frenesi de preços, seguiu uma série de aumentos de preços sem precedentes: seis quartos dos aumentos de preços culminaram em +55% da ligação eléctrica e + 41,8% do gás no passado mês de Janeiro. No entanto, a atenção a partir de agora caberá sempre à Arera avaliar quanta importância deve ser levada em conta em total independência Novas taxas Custo do gás em relação às flutuações de preços associadas ao mercado de Ttf em Amsterdã, considerando também cenários futuros de perspectiva e consumo.

As novas regras

Portanto, o artigo 18 bis do decreto aprovado pela Câmara também alterará a Lei 95, que define as funções e competências do Arrera, introduzindo “uma indicação do custo real do fornecimento de matérias-primas, bem como para o direcionamento do mercado. critérios para os quais a Autoridade estabelece e atualiza as definições”.

Desta forma, será um pouco mais fácil enfrentar os próximos meses, e o próximo inverno, caso a Europa não anule as suas reservas quanto à fixação de um tecto para o preço do gás na Europa. Porque ficou claro para todos, autoridades e economistas que os valores do gás continuarão altos. Pelo menos € 100 por megawatt-hora (em linha com os valores atuais), digamos futuros de mercado. Isso não será mais do que os 300 euros tocados em março, mas ainda está longe dos 20 euros que o mercado fotografou há um ano.

Além disso, o primeiro-ministro Mario Draghi enfatizou que “o desapego do gás russo não é uma questão sobre a mesa hoje”. Mas, apesar dos esforços do governo para substituir rapidamente o metano de Putin, o aumento dos preços do metano continua sendo a pedra angular dos cenários que estão rolando na mesa do governo nos últimos dias. E após a decisão do governo de conceder mais poderes à autoridade liderada por Stefano Besegini, e também incumbida de coletar todos os contratos plurianuais assinados pelos importadores de gás, era natural usar os dados sobre o custo de compra de gás, muito menor, que encontra um equilíbrio.

“A Arera tem autoridade para exigir que os importadores de gás apresentem contratos. Estou convencido de que são contratos plurianuais e, portanto, a hipótese de que eles não nos fornecem mais gás não está marcada. “Os preços de aquisição serão muito diferentes daqueles que seguem o frenesi dos mercados hoje”, disse ontem o presidente da Confindustria, Carlo Bonomi, voltando à necessidade de um teto para o preço do gás italiano. O Ministro da Transformação Ambiental, Roberto Cingolani, destacou claramente a inaceitável diferença entre os custos do gás e os preços de revenda de residências e empresas associadas às de Amsterdã. A questão é que durante anos o custo energético expresso por estes contratos foi acompanhado por um custo de mercado (em março de 2021 ambos eram 0,2 euros por metro cúbico), mas desde julho passado as coisas mudaram, tendo em conta os números das alfândegas agência. Enquanto o custo do gás sempre foi retratado em € 0,2 em julho, o preço de mercado já dobrou, atingindo um máximo de 1,6 em fevereiro passado, enquanto o custo real permaneceu em 0,6. Uma distorção que a nova regra de provisionamento de contas deve corrigir.