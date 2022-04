Hemofilia, Rainha da Espanha – Vanilla Magazine

Beatrice é a última filha da Rainha Vitória do Reino Unido. Ela nasceu em 1857, como seu filho Leopoldo em 1853, com a ajuda do “bem-aventurado clorofórmio”, aquele clorofórmio Parabéns A rainha pediu-lhe para dar à luz. Ela era a favorita de Vittoria desde o nascimento, um vínculo que se tornou quase obsessivo após a morte de sua mãe, a duquesa de Victoria de Kent e seu marido Albert em 1861, e o casamento de sua última filha solteira, Alice, em 1862.

A rainha se opôs ao casamento de sua filha, que queria que ela estivesse sempre com ela e desencorajou todos os pretendentes, mas em 1884, por ocasião do casamento de Luís de Battenberg com sua sobrinha Vitória de Hesse, Beatrice se apaixonou pelo noivo irmão Henrique.

Beatrice foi ousada o suficiente para pedir permissão de sua mãe para se casar com ele

A rainha ficou zangada, não falou com ela por vários meses e se comunicou com suas únicas notas, até que a rainha, graças à intercessão de Eduardo, herdeiro do trono, concordou em dar-lhe permissão, mas apenas com a condição de que os cônjuges viver. com ela e segui-la em cada movimento. Beatrice e Enrico casaram-se em 1885, e logo perceberam o quanto a presença constante e envelhecida da rainha tinha sido esmagadora. Talvez para fugir dessa situação, Henrique solicitou que a Rainha fosse autorizada a participar da Guerra Anglo-Ashanti em 1895, infelizmente na África ele contraiu malária e morreu em janeiro de 1896. O casal teve 4 filhos, Alessandro em 1886, Vittoria Eugenia em 1887 , Leopoldo em 1889. e Maurizio em 1891.

Vittoria Eugenia Julia Ena, sempre chamada de Ena em sua família, nasceu no Castelo de Balmoral em 24 de outubro de 1887. Até 1901 Ena viveu entre Windsor, Balmoral e Osborne na Ilha de Wight, sempre seguindo sua bisavó, e foi apenas após sua morte que a família conseguiu se mudar para Londres, para o Palácio de Kensington.

Em 1905, durante uma visita oficial a Eduardo VII, Enna conheceu o rei Alfonso XIII da Espanha. Alfonso estava procurando uma esposa e não percebeu imediatamente Ina, ela ficou chocada com sua prima Patrícia de Connaught, filha de Arturo, terceiro filho da rainha Vitória. Como Patrícia não estava nem um pouco interessada nele, Alfonso voltou sua atenção para Ina. Voltando à Espanha, os dois começaram a escrever um para o outro.

Depois de muitos anos de Aproximadamente O recinto que segue a avó e a mãe foi completamente absorvido pelos exemplares do diário da rainha para publicação, mais de cem volumes, Ina queria casar para fugir de uma grande corte, e a perspectiva de tornar-se rainha de Espanha era difícil. Além de Afonso.

Nascido em 17 de maio de 1886, Afonso é rei de nascença desde que seu pai Afonso XII morreu em novembro de 1885. Sua mãe era Maria Cristina da Áustria que não estava nada feliz (na verdade, contra esse casamento) por vários motivos. O pai da noiva pertencia a um ramo não dinástico, os príncipes de Battenberg vinham de um casamento morgagiano, Ena não era católica e Maria Cristina teria preferido uma noiva Habsburgo como ela, mas a questão fundamental eraHemofilia que agora é conhecido por infectar a família real inglesa.

Pelo menos 3 dos filhos da Rainha Vitória foram afetados por seus 6 netos (um dos quais era irmão de Ina Leopoldo) e em 1905 3 dos bisnetos já tinham hemofilia. Os riscos de Inna ser uma portadora saudável eram muito altos, mas o casal se minimizou, convencido de que era apenas uma possibilidade remota.

Maria Cristina acabou por desistir e conheceu Ina, acompanhada pela mãe, Alfonso, durante 3 dias em Biarritz, para saber mais. Inna mais tarde aprendeu a religião católica e espontaneamente com a conversão perdeu qualquer direito à sucessão britânica, mantendo o título de Sua Alteza Real.

Em 31 de maio de 1906, Ina casou-se com Alfonso em Madri. Mas o que era para ser uma festa se transformou em uma tragédia. O anarquista Matteo Moral, enquanto passava o cortejo do casamento, jogou uma bomba escondida em um buquê de flores de uma janela de hotel com a intenção de atingir a carruagem real. Não funcionou, o rei e a rainha saíram ilesos, mesmo que Inna, coberta com o sangue do guardião do cavalo que a consertava, ficasse chocada com a explosão. A bomba matou 24 pessoas, incluindo guardas e um general, e feriu outras cem.

O ataque foi considerado um triste presságio, o que aumentou a impopularidade de Inna, já indesejada na Espanha. O anúncio da gravidez da rainha pareceu acabar com superstições sombrias, e o nascimento de Afonso, príncipe das Astúrias, em 10 de maio de 1907, foi saudado com alegria.

Mas a tragédia estava ao virar da esquina novamente

Depois que Alfonso foi circuncidado, poucos dias depois de seu nascimento, o médico notou que o sangue não estava coagulando. Afonso sofria de hemorragia. O rei nunca perdoou sua esposa por trazer doença para a família, nem os moradores, e embora Giacomo tenha nascido em 1908, Beatrice em 1909, Ferdinando em 1910 (ao nascer), Maria Cristina em 1911 e Juan Fee em 1913, Tudo parecia estar de boa saúde, e o casamento já havia se deteriorado irreparavelmente, pois Alfonso começou a namorar outras mulheres. O nascimento do último filho, Gonzalo, em 1914, que também sofre de hemorragia, deu uma inversão abençoada nas relações entre os monarcas.

Se as coisas não iam bem na família, as coisas na Espanha pioravam com o passar dos anos. A monarquia estava em disputa, e a Espanha perdeu quase todas as suas colônias com um enorme derramamento de sangue entre o exército. Em 1923, Manuel Primo de Rivera assumiu o poder em um golpe. Alfonso XIII reconheceu-o e apoiou-o nomeando-o primeiro-ministro. Primo de Rivera era um ditador, que suspendeu a constituição, impôs a lei marcial e a censura e baniu todos os partidos políticos.

Apesar de suas tentativas de melhorar a economia espanhola, o descontentamento popular cresceu, a crise econômica de 1929 colocou a Espanha de joelhos e, em 1930, Primo de Rivera renunciou, agora abandonado por seus partidários. Em 1931 os republicanos venceram as eleições e Alfonso XIII exilou-se para evitar a guerra civil, deixou a Espanha em 14 de abril de 1931 sem abdicar do trono, refugiando-se na França e depois na Itália com sua família.

Ina e Alfonso não eram mais obrigados a deixar o trono para viverem juntos, viveram vidas separadas, viveram na Inglaterra e na Suíça, na Itália e na França.

Em 21 de junho de 1933, seus filhos Alfonso e Giacomo renunciaram à sucessão. Casar-se com um burguês Alfonso e Giacomo por causa de sua deficiência, tendo ficado surdo aos quatro anos de idade após uma cirurgia para tratar a mastoidite.

Em 1934, o filho mais novo de Gonzalo morreu após um pequeno acidente de carro que causou hemorragia interna imparável devido à hemofilia. Em 1938, seu irmão mais velho Alfonso morreu da mesma forma. Nenhum deles teve filhos e, portanto, não espalhou a doença.

O infante Beatrice e Maria Cristina se casaram na Itália em 1935, Beatrice casou-se com o príncipe Alessandro Torlonia, e em 1940 Maria Cristina casou-se com o conde Enrico Eugenio Maroni Cinzano. Felizmente, seus filhos eram saudáveis.

Filho Juan, herdeiro do trono depois que seus irmãos abdicaram, casou-se com Maria de las Mercedes de Bourbon e Orleans em 1935 e tiveram 4 filhos, Pilar, Juan Carlos, Margherita e Alfonso.

Em 1936 Francisco Franco assumiu o poder, Franco Espanha há muito tempo para falar, mas é conhecido pela história, mas no que diz respeito a Ina e à família, a esperança de um retorno ao trono foi revivida.

No entanto, Franco não tinha intenção de restaurar Alfonso XIII como rei do país, e a restauração da monarquia e o retorno dos Bourbons não estavam programados até depois de sua morte. Em janeiro de 1938, toda a família se reuniu pela última vez em Roma por ocasião do batismo do jovem Juan Carlos, filho de Juan.

O rei Afonso morreu em Roma em 28 de fevereiro de 1941 de ataque cardíaco, mas no mês anterior já havia abdicado em favor de seu filho Juan. Franco declarou 3 dias de luto nacional pela morte do antigo rei, que foi enterrado em Roma.

Em 1942 por sua simpatia pela causa aliada durante a guerra, Ena foi declarada persona non grata pelo governo italiano, e não foi bem aceita mesmo na Inglaterra que, na opinião pública, representava a Espanha, que apesar de sua neutralidade mantinha relações estreitas com o inimigo. Juan esperava ascender ao trono, mas era liberal demais para Caudilho, a quem Juan chamava publicamente de usurpador, e assim Franco decidiu ignorar o herdeiro legítimo e apostar em seu filho Juan Carlos.

Na década de 1950, Ina estava intimamente relacionada com Branyeri de Mônaco e Grace Kelly, que ensinou a difícil tarefa da supremacia e foi madrinha de seu filho Alberto. Em 1968 Ina retornou à Espanha após quase 38 anos de exílio, para batizar seu bisneto Filipe, filho de Juan Carlos e Sofia da Grécia. Ele não teve tempo de ver os Bourbons no trono novamente, e Ina morreu em Lausanne em 15 de outubro de 1969 e foi enterrada lá.

Francisco Franco morreu em 20 de novembro de 1975, dois dias após a ascensão de Juan Carlos ao trono espanhol. O novo rei transferiu os restos mortais do rei Alfonso em 1980, transferiu os restos mortais de Ina e seus três tios Alfonso, Jaime e Gonzalo em 1985 e reuniu toda a família no túmulo de El Escorial,

Em 1993, juntou-se a eles também seu pai Juan, que está enterrado em honra de um rei e em nome da Terceira Porta, o que ele teria se a sucessão tivesse sido seguida.

Em 2014, Juan Carlos abdicou do trono para seu filho Felipe VI, o atual rei.