Tópico Escravidão: Exemplo de um Tópico Desenvolvido

lá escravidão É uma instituição muito antiga: há testemunhos de sua presença na Mesopotâmia desde então 5000 aC

O termo “escravo” é derivado de “eslavo” e começou a ser usado em um segundo. XQuandoImperador Oto I Ele derrotou os eslavos e reduziu toda a população à escravidão.

difundido na maior parte do mundo, A escravidão assumiu várias formas ao longo dos séculos e de acordo com as civilizações. Era uma forma aceita e considerada essencial para a ordem econômica e social: na civilização da Mesopotâmia, da Índia e da China, os escravos eram empregados nas casas como empregados domésticos, nas atividades comerciais, na construção civil e na agricultura. As condições para os escravos variavam muito, desde as duras condições impostas pela constituição espartana até as condições relativamente melhores do Império Romano.

Na Grécia, já naquela época Homero A escravidão foi o destino salvo prisioneiros de guerra. No’Roma antiga Diferia significativamente do modelo grego. Em primeiro lugar, porque os proprietários tinham mais poder sobre os escravos, mas sobretudo porque o complexo sistema económico e social de Roma exigia, sobretudo na época imperial, uma mão-de-obra muito superior à empregada na Grécia.

Conquistas territoriais contínuas e a subsequente expansão de fronteiras exigiram uma Grande número de escravos para atender às necessidades da agricultura e da construção; Eles foram recrutados principalmente durante as guerras, quando Dezenas de milhares de cativos capturados em batalha foram trazidos para Roma como escravos e vendidos. A legislação romana, no entanto, foi a primeira a considerar a possibilidade de Para restaurar a dignidade de um homem livre para um escravo. De qualquer forma, na antiguidade e ao longo da Idade Média, algumas vozes se ergueram contra a escravidão: a mais confiável delas foi a voz de Aristóteles Ele não expressou uma condenação genuína do assunto, mas apenas invocou um tratamento mais humano.

O desenvolvimento das explorações geográficas, a conquista europeia das Américas no século XV e mais tarde colonização Nos três séculos seguintes, essas terras deram um grande impulso ao tráfico de escravos.

o Portugal Foi o primeiro país europeu a utilizar escravos, retirados das costas da África Ocidental, para atender às necessidades internas de mão de obra.

O aumento acentuado A demanda por trabalho forçado Foi o resultado das duras condições impostas pelo colonialismo espanhol à população indígena da América Latina. O trabalho árduo no campo, as más condições de vida e as doenças trazidas da Europa contribuíram para a dizimação da população, que foi substituída por escravos africanos.

No início do século XVII Na América do Norte, na Virgíniamim Os primeiros escravos africanos. Com o desenvolvimento das plantações nas colônias do sul, o número de africanos importados como escravos agrícolas aumentou dramaticamente. Oficialmente escravos da América, mesmo antes Guerra da Independência AmericanaEles gozavam de certos direitos, como educação, casamento e assistência médica; No entanto, a escola primária direitos humanos Eles foram constantemente violados até o século XIX.

Um marco importante na luta contra a escravidão foi alcançado em 1926 com a adoção da “Convenção Internacional sobre Escravidão”, promulgada pelas Nações Unidas, que proíbe tráfico de escravosQualquer escravidão abolida em todas as suas formas. No entanto, as Nações Unidas registraram a existência de formas legalmente reconhecidas de escravidão no Tibete, Abissínia e Arábia. Os valores incorporados na Convenção foram então consagrados na “Declaração Universal dos Direitos Humanos” ratificada pelas Nações Unidas em 1948.

No final do século XX No entanto, a escravidão é persistente e existe em muitas formas, como a exploração do trabalho infantil, prostituição e trabalho de imigração ilegal. Apesar da condenação universal, a escravidão é um fato do mundo contemporâneo, um fenômeno complexo e em constante evolução.

Hoje estamos falando sobre Milhões de vítimas que trazem bilhões de dólares para a economia global. Os homens, mas sobretudo as mulheres e as crianças, estão sujeitos a novas formas de exploração severa e violações dos direitos humanos que têm âmbitos e características diferentes do passado. Não há mais restrições, não há mais o direito legal de possuir um ser humano, mas as pessoas ainda são reduzidas à escravidão pela opressão, mesmo indiretamente, pela negação da liberdade e, sobretudo, pela violência. lá Tráfico de Seres Humanos É um problema global e consiste em A transferência de pessoas por meio de violência, engano ou força para fins de trabalho forçado, servidão ou práticas conducentes à escravidão. Os traficantes usam todo tipo de violência para forçar suas vítimas, na maioria dos casos mulheres e crianças, a trabalhar contra sua vontade.

Apesar do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, homens, mulheres e crianças ainda são vendidos como escravos hoje.

Impressionante é o caso Mauritânia. Nisso ex-colônia francesa A escravidão, embora abolida, ainda está na agenda. Os empregadores fazem famílias muito pobres trabalharem, como escravas, em troca de uma cama, roupas e comida.

Infelizmente, a situação económica extremamente frágil do país não parece deixar a estes homens uma alternativa Eles decidem voluntariamente permanecer como propriedade de seus senhores. Crianças mauritanas, com apenas 10 anos, são frequentemente vendidas como montadoras de camelos e exploradas até o último suspiro. Também em outros países, especialmente nos países subdesenvolvidos, a escravização de crianças é muito comum, como na Ásia, onde há países que usam as crianças menores para colocar pavios de minas em túneis de mineração muito estreitos, onde os adultos não podem passar.

no Paquistão Milhões de crianças são escravas nas fábricas de tapetes e tijolos, famílias inteiras são obrigadas a trabalhar em vastas extensões de terra em condições desumanas e nos canaviais. Em Uganda, crianças são sequestradas para lutar na guerra. EU ‘UNICEFAlém disso, estima-se que aproximadamente um milhão de menores entrem no comércio do sexo a cada ano. Todas essas crianças são privadas do direito de escolher o que querem da vida, brincar e crescer em harmonia.

incontável é Tráfico de mulheres para exploração sexualfora e dentro das fronteiras do país de origem. Podemos ver com nossos próprios olhos: garotas estrangeiras que são vendidas na Itália e escravizadas pela indústria do sexo na calçada. o títulos de dívida Muitas vezes, é assim que as meninas são forçadas à prostituição em muitos países asiáticos. As meninas têm que trabalhar para pagar o dinheiro emprestado de seus pais ou responsáveis, e não podem parar a prostituição até que a dívida seja paga integralmente.

É muito difícil colocar mulheres que em alguns países não têm acesso a defesas legais e estão sujeitas às leis de submissão e, portanto, dificilmente têm acesso à justiça após serem torturadas. Por exemplo, no Paquistão, uma mulher pode ser estuprada Ele foi julgado por adultério Se ela não trouxer quatro testemunhas do sexo masculino que testemunharão que ela não concordou.

No mundo todo torturar Corrói a dignidade das pessoas de qualquer raça e de qualquer idade e é difícil de erradicar porque o velho paradigma da diversidade ainda existe na mente de muitos homens que se assimilaram plenamente à sociedade e se proclamaram “cidadãos do mundo”. Portanto, a escravidão nunca pode parar até que saibamos que aqueles que têm pele, língua e cultura diferentes da nossa ainda têm sangue, mente, dignidade e direito à vida como nós.

O que, então, podemos dizer sobre a escravidão eletrônica que adapta parte de nossas vidas? Você passa horas na frente da TV às custas de um bom discurso e propaganda batendo nos ouvidos de milhões de consumidores todos os dias.

o o computadorDepois disso, agora é quase um item indispensável para as famílias.

Não há notícias ou informações que você não esteja logado em seu computador. as palavras Software, Hardware, Banco de Dados, CD, Bate-papo, E-mail E muitos outros estão agora na boca de todos, desde pessoas que não são mais jovens até crianças do ensino fundamental.

Portanto, a escravidão hoje é também a dependência da estrutura e do desenvolvimento de novas tecnologias.

