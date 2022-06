Sicília: Reunião da região da OCDE concluída, Armao foca em Zes – PMI

(ANSA) – Palermo, 30 de junho – Missão da OCDE em Palermo sobre a atratividade da Sicília no novo contexto global pós-Covid. A delegação da OCDE, liderada por Claire Charbett, Diretora da Unidade Regional de Atração e Integração de Migrantes, expressou alívio ao final dos trabalhos, agradecendo à região pela acolhida recebida. Os dois dias reuniram os diversos stakeholders e temas institucionais do Palazzo Orléans.



Na reunião desta manhã, sobre a promoção e atratividade da “marca” na Sicília, falou, entre outros, o vice-presidente da região, Gaetano Armao, que destacou as infraestruturas digitais e zonas económicas especiais (Zes) e a importância da legitimidade .



Armau disse: “Temos anos cruciais para acelerar a transformação digital. Focamos em infraestrutura e hoje somos a primeira grande região da Itália para municípios digitais, mais do que Lombardia, Vêneto e Emilia Romagna. Agora precisamos melhorar as habilidades de gestão. E para atrair investimentos, o Zes siciliano foi fortalecido no nível Outro elemento-chave é a legitimidade, que foi aumentada para garantir a segurança. Agradecemos à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico pela atenção dada à Sicília.”



A iniciativa “Encontro OCDE-Sicília” foi também uma oportunidade para informar a delegação parisiense sobre alguns dos locais estratégicos da ilha, incluindo os novos laboratórios Ismett de medicina de precisão. Um projeto de 16 milhões de euros cofinanciado com recursos regionais, nacionais e comunitários de Po Fesr Sicilia 2014-2020.



Os trabalhos foram concluídos com as intervenções do Diretor do Departamento de Planejamento Regional, Federico Amedeo Lasco, e do Coordenador da Unidade de Validação e Avaliação do Investimento Público, Domenico Spampinato. A Sicília está entre as quatro regiões italianas escolhidas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico para determinar as atrações das regiões nas áreas de infraestrutura, transporte e logística, banda larga, meio ambiente, pesquisa e desenvolvimento, inovação, turismo e formação profissional. O evento de dois dias que terminou hoje faz parte de um projeto internacional que coloca sob a lupa dezesseis regiões de cinco países europeus (Itália, Irlanda, Portugal, Espanha e Suécia). Na península, outras regiões piloto são Liguria, Marche e Campania. (Lidando).