MP, recurso anula tudo: Mussari, Fini e todos os bancos envolvidos são absolvidos

Tudo foi cancelado. O ex-chefe do Mps, Giuseppe Musari Ele foi absolvido em julgamento por supostas irregularidades em operações de financiamento estruturado (derivativos) realizadas pela Roca Salimbeni entre 2008 e 2012 na tentativa de cobrir (de acordo com a acusação) perdas com a aquisição do Antonveneta. O Tribunal de Apelação de Milão revogou a sentença de primeira instância para 7 anos e 6 meses.

A operação, conforme mencionado acima, refere-se a algumas operações financeiras realizadas pelo Sienese Bank. Os crimes que a acusação alegou contra todos os réus foram, por diversos motivos, manipulação de mercado, falsa contabilidade, falso prospecto e obstáculo à autoridade reguladora.

No centro da investigação estavam os derivados de Santorini e Alexandria, que a Mps se comprometeu a segurar junto do Deutsche Bank e do Nomura e que, segundo a Procuradoria, teriam permitido ocultar a verdadeira situação financeira do banco, referindo em particular às perdas após o Antonveneta.

Todos os réus (dezesseis no total, incluindo bancos) foram absolvidos, principalmente com base no assunto. Para alguns episódios, anteriores a agosto de 2011, o prazo de prescrição expirou. De fato, o segundo tribunal de apelação, chefiado por Angela Scalise, revogou a decisão inicial e também anulou o confisco de 88 milhões para o Nomura e 64 milhões para o Deutsche Bank, acusado com a filial de Londres, e todas as penalidades acessórias.

Tudo isso é incrível ao ler o dispositivo. alternativa p Gemma Galdyque pediu sentenças um pouco menores do que as decididas pelo tribunal devido a algumas regras, deixou o tribunal sem prestar declarações.

“Isso é para revelar como o terrível poder de acusação é exercido na Itália, onde, felizmente, ainda há um juiz fortalecido em Berlim”, disseram o professor Tullio Padovani e os advogados Francesco Maringhi e Fabio Besello, advogados de Mussari. A piada deles se refere à famosa frase “o juiz ainda está em Berlim” na obra de Bertolt Brecht, na qual fala de um imperador do moinho lutando obstinadamente para reformar seus maus tratos. “O advogado Al-Musari – concluíram seus advogados – não é o que ele era quando este caso começou, e nada vai trazê-lo de volta. Talvez todos nós devêssemos pensar sobre isso.”

“A justiça finalmente foi feita”, comentou o advogado Francesco Sentons, que ajuda o ex-CEO Vigni com sua colega Carla Ivaroni. “Os juízes foram corajosos”, acrescentou o advogado Francesco Isabella.

“Sempre fui convencido da inocência de meus clientes e sempre acreditei no trabalho e no equilíbrio do Judiciário”, disse o advogado Giuseppe Ianacone, advogado dos diretores do Deutsche Bank. Esta sentença confirma que em nosso país há justiça e o presente caso é a prova cabal disso.”

Todos os acusados ​​foram absolvidos

Além de Mussari e do ex-gerente geral do Mps Antonio Vigni, o tribunal de apelação também absolveu outras 11 pessoas acusadas, por diversos motivos, de falsa publicação, falsos contatos com a empresa e óbice à autoridade fiscalizadora. Estes incluem os outros ex-diretores do Sienese Bank: o ex-chefe do distrito financeiro Gianluca Baldasari, o ex-diretor financeiro Antonio Berundini e Marco di Santo, o diretor da Alm no Distrito de Tesouraria e Gestão de Capital do Sienese Bank. E mais uma vez os seis CEOs do Deutsche Bank (Michelle Vaisola, Michele Foresti, Dario Chiraldi, Matteo Faggi, Marco Veroney e Ivor Scott Dunbar) e ex-diretor do Instituto Japonês Nomura Sadiq Saeed, CEO na época do Nomura International PLC London.