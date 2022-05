“Draghi, Speranza, Brunetta and Co., vocês são responsáveis ​​por atacar o estado!” • Ataque de Capras no tribunal

Na sessão de hoje, a Câmara aprovou o projeto de lei de conversão do decreto de 24 de março de 2022 n. n.º 24, que contém disposições urgentes para ultrapassar as medidas de combate à propagação da epidemia de Covid-19, em resultado da cessação do estado de emergência. E uma agradável ilusão para a equipe como alternativa que o líder do grupo expressou toda a sua indignação no tribunal, não cedendo a lançar provocações ao que é considerado falsa liberdade, que tem o sabor de assistir entre indicações confusas em máscaras e decisões que beiram a ambiguidade.

Ouça o discurso de Hon. Pino Capras.

“Este decreto é um fóssil, um fóssil real, um anacronismo incrível, algo único no mundo. Eles são como fósseis, como aquelas conchas que encontramos, a 4.000 metros, em rochas alpinas e nos perguntamos como elas foram parar ali – são Histórias que vieram de longe, há milhões de anos – esse decreto também vem do passado, que deve ser mesmo passado, mas continua de outra forma, ainda mantendo todas as aproximações do que era antes. da Europa e do resto do mundo não é. Temos uma situação semelhante à da Itália.

Agora eu gostaria de lhe dizer algo populista, demagogo, mas você deve entender: você tem bons salários, graças a eles você pode viajar e conhecer outros países. Não estou dizendo para ir para o México ou para longe, para certos países asiáticos, mas você pode ir para a Espanha, Portugal, França, Dinamarca, Suécia, para países próximos o suficiente de nós: em qualquer um desses países, você encontrará regras tão ridículas quanto as que estamos discutindo neste decreto. Porque? Eles são loucos ou suicidas? Eles querem colocar sua população em risco? Não, eles escolheram um método racional que se mostrou mais eficaz que o italiano. Na Itália, por outro lado, queríamos perpetuar um sistema recentemente baseado em faixa verdeque promovia o uso totalitário dos recursos do Estado e tornava os cidadãos sujeitos.

Queremos simplesmente chamar o bom senso de 99% da população mundial, que também dispensa medidas muito mais brandas do que as impostas pelos esquadrões do medo da Itália. Fala-se em reabrir, mas a sua armadilha de caça furtiva ainda está no caminho e nós, os animais, somos vítimas desta tolice. A possibilidade de assédio continua em detrimento de milhões de pessoas, assim como continua a grande dádiva da economia dos países europeus. Em todos os países eles também reabriram tudo o que foi fechado, enquanto aqui um sistema pronto continuará a aparecer novamente, pronto para a demolição ordenada da economia e do trabalho, esperando o grande comprador financeiro. Qual é o sentido de manter as medidas ridículas que discriminam os não vacinados no trabalho, na saúde e nas escolas? A situação em que você deixa os professores, obrigados a não lecionar, é uma forma odiosa – não quero exagerar – de atacante o Estado, pelo qual o governo e a maioria têm plena responsabilidade, com Draghi, Speranza, Bianchi, Brunetta e todos os outros profetas do medo; Você é responsável por este injustificado atacante estadual, sem base científica; Uma desgraça única no panorama europeu e mundial, um abuso cruel que quer impor a ginástica de obediência a milhões de trabalhadores honestos. máscaras ridículas para estudantes e alunos; O absurdo é o sistema que favorece as orientações mais imunes nos acordos entre parceiros sociais, mais do que na segurança real; A máquina digital é irracional, pronta para se transformar em um sistema de crédito social: “Se você não obedecer aos caprichos do poder, eu vou te punir”. Quando nós da Alternativa deixamos você ler o trabalho daqueles cientistas que provaram que tanto as vacinas quanto os não vacinados são iguais, você falou em “anticiência”, mesmo nos níveis mais altos do estado. Para você, a solução foi faixa verde E ainda, porque este procedimento ainda está em vigor. Não pretendemos reabrir quando sabemos que tudo está pronto para filmar novamente. Mas os fatos fazem sentido. É comum hoje e prova que você estava – e ainda está – errado. Portanto, não pode haver justificativa para sustentar um sistema que não funciona em sua essência, que se coloca como espada de Dâmocles no direito de circulação, estudo, trabalho e vida social de classes inteiras e territórios inteiros, enquanto questiona o turismo. Alimentos, a economia local e a destruição do sistema educacional. São escolhas autoritárias, sempre com as veias da Liga Militar. Dados sobre vacinas? Segredo militar. Qual é o comportamento em uma situação de emergência? Segredo militar. o big dataNo entanto, está disponível para empresas farmacêuticas altamente protetoras. A ciência que rejeita a propaganda e a transparência não é ciência, é ciência um trabalho. você protege um um trabalhosob o pretexto de proteger os cidadãos; O abuso de poder funciona assim. Ela se recusou a reconhecer que a cura protege mais do que uma vacina, apesar do conhecimento e das observações anteriores que mostram que as pessoas vacinadas têm maior probabilidade de serem infectadas do que as não tratadas. Estes são os dados agora. Apesar das declarações, você se recusou a admitir que os vacinadores eram contagiosos e, portanto, esperava obter imunidade de rebanho por meio da vacinação: mesmo nisso você falhou. O melhor que se pode fazer é insistir em errar e assediar os cidadãos, como nas ações ridículas que eu – repito – fiz nas escolas e nos serviços de saúde. Você não configurou um sistema eficaz para relatar os efeitos colaterais da vacina e a notificação de efeitos colaterais não existe para você.

Destruiu a educação e o futuro de nossos filhos, fez as crianças se sentirem culpadas, assustou-as, tornou-as dependentes, abandonadas e divididas, como atestam diretores de todo o país. As condições de vida, a economia, os direitos humanos e a saúde mental e física pioraram seriamente. Por que não colocar o enorme índice de sofrimento psicológico infligido ao povo italiano na conta da saúde, como um sistema abrangente? Você foi caluniado por pessoas que não desistiram, você colocou as pessoas umas contra as outras, você dividiu a sociedade e polarizou a conversa. Descrevi, sem nenhuma base científica, as pessoas que optaram por não vacinar, como inimigos do público, como defensores da doença. Vamos lembrar as palavras falsas de Draghi sobre isso.

Promover de forma inédita uma política draconiana de discriminação, privação de direitos e escolha das pessoas, incluindo crianças, por suas opções de tratamento, uma escolha desprovida de qualquer justificativa epidemiológica. Ao comparar as políticas destrutivas adotadas na Itália com as políticas sólidas de outros países, podemos ver claramente que a devastação que causaram apenas acrescentou mais vítimas aos expostos ao vírus. A economia arruinada, o desemprego que você causou, as crianças que você privou de educação, são as vítimas excessivas, como resultado de suas ações. Transformei um sistema social em um calendário de gado, marcado por doses, doses e doses, sem levar em conta o princípio da precaução, e não há mais interesse em conciliar direitos e interesses reais das massas de cidadãos, e eles foram arrastado para “pfizercrazia”.

Como aponta Giorgio Agamben, “este princípio fundamental da segurança jurídica é violado. já não responde ao princípio da legalidade , porque o princípio da legalidade consiste no facto de o Estado dar ao direito e aos cidadãos confiança no direito e na sua estabilidade . Esta abolição da segurança jurídica (…) significa uma transformação radical não só em nossa relação com o ordenamento jurídico, mas em nosso modo de vida privado, porque se trata de viver em um estado natural ilegal”. Assim, o título da disposição é quase absurdo, e fala de uma saída do estado de emergência: o estado de emergência é mantido artificialmente, de forma que está pronto para ser reativado. Agamben acrescenta: “O paradigma do direito está sendo substituído pelo paradigma de cláusulas e fórmulas vagas, como ‘estado de necessidade’, ‘segurança’ e ‘ordem pública’, que são em si indefinidas, e precisam de alguém para intervir para definir Não temos mais que lidar com uma lei ou uma constituição. , mas com a força caprichosa da lei que pode ser assumida, como vemos hoje, por comitês e indivíduos, médicos ou especialistas que não têm absolutamente nada a ver com o direito sistema.” Bem, Agamben está certo, não estamos mais discutindo direito, mas discutindo a força inconstante da lei. Os direitos constitucionais de milhões de pessoas estão sendo violados dia após dia.

Tudo isso o deixou de pé. Não é por acaso que este profundo absurdo da Constituição se conjuga com a vossa política de guerra, com o facto de já nos terem levado a um estado de hostilidade comum. A gestão autoritária da saúde se conjuga com a gestão anticonstitucional da política de guerra, com o fornecimento de armas ocorrendo em total obscuridade e com a perspectiva de empobrecimento maciço pelo qual milhões de cidadãos estão pagando caro. Então aqui estamos desafiando aqueles que dizem que desejam questionar este aspecto. Conte faz declarações, de tempos em tempos, sobre a questão do fornecimento de armas e sua falta de transparência. Quando esta discussão na sala está agendada? Desafiamo-lo a isso, nós a oposição, e dizemo-lo também ao professor Orsini, que deposita esperanças em Conte e não vê onde há oposição no Parlamento. Somos nós que o desafiamos neste ponto: Quando este tema é discutido? “