A conta de luz surpreende os italianos: quem paga mais na Europa

O novo relatório anual da Autoridade Reguladora de Energia, Redes e Meio Ambiente destaca dados surpreendentes relacionados a Faturas Italianos. Os preços da eletricidade para os consumidores locais estão sujeitos a escrutínio, que testemunhou durante o ano 2020 DC Estabelecido melhoria Em comparação com outros países da União Europeia.

De acordo com o relatórioArreraItalianos pagam menos que Média europeia, pelo menos em relação aos preços antes de direitos e impostos. Os preços líquidos também estão melhorando. No entanto, há uma exceção em relação a uma das categorias de consumo doméstico anual, a primeira, que se encontra ligeiramente acima da média.

Conta de luz surpreende italianos: custos abaixo da média

Quanto aoItáliaSão preços da eletricidade de acordo com o consumo anual em quilowatt-hora.

Com um consumo inferior a 1.000 kWh por ano, o custo líquido de energia é de 31,88 centavos, ou seja, 50,46 no total.

Entre 1.000 e 2.500 kWh por ano, o custo líquido da energia é de 16,83 centavos, ou seja, 50,46 no total.

Entre 2.500 e 5.000 kWh por ano, o custo líquido da energia é de 13,57 centavos, ou 21,90 no total.

Entre 5.000 e 15.000 kWh por ano, o custo líquido da energia é de 11,88 centavos, ou 20,73 no total.

Acima de 15.000 kWh por ano, o custo líquido da energia é de 9,80 centavos, ou 18,40 no total.

Estes são preços ligeiramente mais baixos do que a média dos paísesZona do euro.

Com um consumo inferior a 1.000 kWh por ano, o custo líquido de energia é de 29,86 centavos e o custo total é de 42,81.

Entre 1.000 e 2.500 kWh por ano, o custo líquido de energia é de 16,30 centavos, para um total de 25,79.

Entre 2.500 e 5.000 kWh por ano, o custo líquido de energia é de 13,44 centavos, para um total de 22,68.

Entre 5.000 e 15.000 kWh por ano, o custo líquido da energia é de 11,81 centavos, ou 20,95 no total.

Acima de 15.000 kWh por ano, o custo líquido de energia é de 10,67 centavos, ou 19,63 no total.

A conta de luz surpreende os italianos: Alemanha fica mais cara

Os italianos nem pagam mais Taxas na fatura Em comparação com outros europeus, surpreendentemente, eles pagam menos pela eletricidade do que pagam Alemães. Eles pagam menos do que nós francês, enquanto o Espanhóis Eles têm preços mais altos do que os nossos para os primeiros e preços mais baixos para os últimos.

Entre os principais países da União Europeia está Alemanha Conseguir energia elétrica é o mais caro e mais oneroso, com taxas de 40% na primeira turma, 49% na segunda turma e 50% na outra. Teremos que esperar até o próximo ano para ver como é ser mal-humorado nas contas Isso afetará nossos bolsos e se é necessário encontrar novos métodos de memorização.