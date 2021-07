Ministério da Economia propõe Dinheiro e Fuortes para a diretoria de Rai (e protestos de Lega)

Como se dissesse: Salvini e Lega sempre têm tempo para passar com o adversário, pois seu agente duplo não está mais funcionando.

O ministro da Economia, Daniel Franco, em acordo com o primeiro-ministro Mario Draghi, proporá Marinella Soldi e Carlo Fortes como membros do Conselho de Administração de Ray na próxima reunião do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Fuortes, na assembleia de acionistas da empresa, será proposto como CEO, enquanto Soldi será nomeado futuro presidente.

fora do fluxo

Crítica da liga – Os indícios dados pelo governo incomodaram a Liga, já que Fortes é “conhecido como uma figura muito próxima da esquerda, especialmente de Veltroni, proposto por Calinda como candidato à prefeitura do Partido Democrata, sem certa experiência televisiva, que os trabalhadores do Teatro dell’Opera di Roma têm disputado ferozmente durante anos. Numerosos. Definitivamente, não é uma personalidade ou personagem distinto associado à empresa. Uma escolha surpreendente. ”

A afirmação foi da senadora e subsecretária Lucia Borgonzoni, chefe do Departamento de Cultura de Carroccio.