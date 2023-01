Calçados e artigos de couro, compradores estrangeiros retornam à Riva Fair

O número de visitantes não europeus do Expo Riva Show e Gardabag está aumentando. A recém-concluída 98ª edição da feira dedicada a calçados plus size, artigos de couro e acessórios contou com novos compradores de Israel e crescimento da América Latina, América do Norte e Sudeste Asiático.

O saldo dos quatro dias de 14 a 17 de janeiro é positivo: dez delegações intergovernamentais, mais de 8.600 participantes de 100 países, + 5% de visitantes de fora da UE, insights sobre questões de sustentabilidade, rastreamento da cadeia de suprimentos e inovações propostas por startups na Innovation Village para varejo.

Mas acima de tudo, há um grande sentimento entre os operadores para voltar ao trabalho. Roberto Pellegrini, presidente da Riva del Garda Fierecongressi, destaca: «Fechamos esta edição com um sorriso. A incerteza que a Covid lançou em todo o setor finalmente se dissipou. A Expo Riva Schuh & Gardabags voltou a ser a plataforma de negócios definitiva para todos aqueles que desejam comprar e vender calçados e artigos de couro globalmente.

Os números nem sempre nos dizem tudo, mas neste caso ajudam-nos a perceber em que se baseia a nossa satisfação e otimismo para o futuro. O principal mercado centrado nos países europeus de língua alemã (área de captação histórica da feira Riva del Garda), América Latina, EUA, Índia e Sudeste Asiático. “Foi um prazer encontrar tantos delegados na exposição, de todo o mundo, que apreciaram a diversidade da oferta apresentada em Riva del Garda”, confirma Alessandra Albarelli, Diretora da Riva del Garda Fierecongressi.

“Dez delegações institucionais governamentais da Índia, Turquia, Espanha, Portugal, Indonésia, Costa do Marfim, Hong Kong, Itália e das regiões de Sichuan e Wenzhou da China. Encontrá-los no âmbito do novo Clube de Negócios permitiu-nos conhecer mais profundamente os seus mercados e as suas necessidades. O fato de algumas importantes associações e organizações de feiras de outros países nos pedirem para cooperar para o crescimento de suas feiras e de todo o setor de seu território nos deixa orgulhosos do trabalho realizado.”

Nas reuniões entre produtores e compradores, surgiu a questão do grande impacto que o longo fechamento teve principalmente nos produtos chineses e asiáticos. “As dificuldades logísticas estão normalizadas – observa o diretor de exposição do evento Gianpaola Pedretti – mas o que aconteceu com a pandemia levou compradores de todas as latitudes a diversificar seus procedimentos de abastecimento. Todos na Expo Riva Schuh & Gardabags encontraram a plataforma ideal para entrar em contato com um grande grupo de fornecedores que não oferecem outro evento, segundo eles ».

O otimismo está, portanto, em vista da próxima edição do evento Garda de 17 a 20 de junho de 2023 dedicado às coleções Primavera / Verão 2024. Entretanto, de 19 a 22 de fevereiro de 2023, dois eventos internacionais muito importantes serão realizados simultaneamente para o setor de calçados e couro: Micam e Mipel em Milão. Segundo uma análise do centro de estudos da Confindustria Moda para a Assocalzaturifici, os primeiros nove meses de 2022 duplicaram o volume de negócios da indústria italiana de calçado (+13,9% entre as empresas da amostra da Assocalzaturifici) e as exportações (+23,7% em valor, +11,7% em volume, mercados líderes França, Suíça, EUA, Alemanha, China).

Por ocasião da Micam, também serão anunciados os dados finais para 2022 em nível regional. Em seguida, uma reunião em fevereiro para analisar os resultados da indústria calçadista do Triveneto.