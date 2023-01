Britishvolt falhou, dizendo adeus ao ambicioso projeto de gigafábrica britânica

Ouça a versão em áudio do artigo

para blythecidade de 37.000 habitantes no norte da Inglaterra, situada às margens de um rio mar do Norte2023 já é um ano muito sombrio: adeus Volt britânicoo sonho de uma grande fábrica de baterias para carros elétricos e 200 pessoas estão desempregadas. Pior ainda, a nascente indústria de veículos elétricos começou o ano, levando uma surra severa.

Nos arredores de Blyth, 15 quilômetros ao norte de Newcastle, Inglês “Motor Valley”.a enorme fábrica de Britishvolt teve que ser construída, Uma startup que projetou a maior fábrica gigante de toda a Europa: também atenderá às montadoras do continente.

Muitas renderizações, poucas maiúsculas

Há pelo menos dois anos circulam dezenas de jornais, emissoras de TV e sites enviar – fazer para a imponente fábrica, que viria a ocupar 93 hectares. No entanto, apenas os inadimplentes permanecerão: a empresa foi colocada em gestão extraordinária esta manhã, demitindo a maioria de seus 232 funcionários com efeito imediato. Os funcionários foram informados sobre as notícias em uma reunião de todos os funcionários. A falência não é apenas um revés para o transporte elétrico, mas também para o governo britânico: o Britishvolt foi saudado como um sinal tangível do programa eleitoral.subindo de nívelE uma grande oportunidade para impulsionar a economia da região e apoiar o futuro da indústria automobilística britânica.

A empresa está no fim da linha

Mas a Britishvolt está lutando para obter lucro e ficou sem dinheiro nesse meio tempo. E assim o conselho de administração, que não havia recebido nenhuma oferta válida para manter a empresa à tona, teve pouca escolha a não ser decidir na segunda-feira fechar o fechamento. fábrica de £ 3,8 bilhões Eles faziam parte de uma visão de longo prazo para aumentar a produção britânica de baterias de veículos elétricos e criar cerca de 3.000 empregos qualificados.