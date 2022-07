Bolsas de valores hoje, 14 de julho. Governo em direção à crise: Piazza Avary em declínio acentuado, prevalência aumentando

Milão – A iminente abertura da crise governamental com o Movimento Cinco Estrelas Você pretende não votar de confiança Em relação ao decreto de ajuda, as negociações na Praça Avary foram abaladas: Ftse Mib perdeu 3,44%. Os rendimentos dos títulos do governo italiano subiram, com Espalhar Que subiu 213 pontos de 206 no fechamento de ontem. A taxa BTP de 10 anos é de 3,36%.

Enquanto isso, a corrida foi mais forte do que o esperado inflação dos EUA Isso está alimentando os temores dos mercados de uma pressão mais intensa dos bancos centrais para combater os preços mais altos, às custas do crescimento econômico. As listagens europeias caem: Londres cai 1,06%, Frankfurt 1,26% H Paris A queda é de 1,3%. Mais otimismo na Ásia, com Xangai parando em +0,79% e Tóquio Fechou em +0,62%. Dados macro desencorajadores e números trimestrais decepcionantes para os bancos dos EUA empurram os contratos futuros Wall Street.

Euro ainda especial depois de quebrar o muro de paridade do dólar mais baixo esta manhã intercâmbio Ele é colocado logo acima do mínimo em 1,002.

Do lado da energia, o Gás Diminuiu parcialmente, apesar dos sinais enviados pela Gazprom ontem, o que suponho Córrego Norte 1 mais longo: Em Amsterdã, mercado de referência da Europa, o gás natural está sendo negociado a € 176 por megawatt-hora, uma queda de 2% em relação ao fechamento de ontem. Um pouco para baixo petróleo. Os futuros do petróleo West Texas Intermediate caíram 0,74%, para US$ 95,59 o barril, enquanto o Brent caiu 0,52%, para US$ 99,05 o barril.