Real Madrid: BMW Group Espanha e Portugal como o novo ‘Parceiro de Mobilidade Sustentável’

(por Antonio Spina) – Em uma sala de reuniões Cidade Real Madridna presença de Florentino Pérezpresidente do clube madrid Manuel Tropa, CEO do BMW Group Espanha e PortugalE a Real Madrid e a BMW Espanha Assinatura de um acordo de cooperação para desenvolver iniciativas no domínio da mobilidade futura, sustentabilidade e diversidade, para evidenciar a união de valores e a visão de futuro das duas instituições.

As primeiras equipas de futebol, basquetebol e técnica masculina e feminina dos Merengues terão BMWs 100% elétricas para circular entre os vários modelos atuais: iX, i4, iX3, i7 ou iX1. Ambas as entidades estabelecerão um Centro de Colaboração para a Sustentabilidade, onde as boas práticas serão compartilhadas por meio de sessões regulares de trabalho com outros colaboradores do clube, a fim de alcançar o aprendizado mútuo. Este fórum também funcionará como gerador de ideias para promover projetos inovadores que tenham impacto positivo no meio ambiente e na sociedade.

A parceria visa também trabalhar em iniciativas específicas que contribuam para o desenvolvimento sustentável do novo estádio Santiago Bernabéu. Daí a ideia de criar a NEXT Sustainability Cup, que premiará projetos de inovação e sustentabilidade aos participantes de forma a destacar todas as propostas que contribuam para a melhoria do meio ambiente.

Manuel Teruba, presidente do BMW Group EspanhaEle afirmou: “Realidade Madrid é não só a instituição desportiva de referência mundial, mas também uma entidade em constante desenvolvimento, primando pela excelência das suas atividades através da exigência, talento, qualidade e liderança, bem como uma firme aposta na sustentabilidade, solidariedade, diversidade e espírito vencedor. Isso o torna o parceiro ideal para enfrentar os desafios do presente e do futuro. De ambas as organizações, trabalharemos juntos por esses valores e, acima de tudo, pelo respeito ao meio ambiente, que se traduz em um compromisso com a mobilidade sustentável vindo de longe, pois em 2022 o BMW Group comemorará 50 anos desde que lançou seu primeiro carro elétrico . BMW. “