O que vai mudar com a fusão da Vodafone Ilíada na Itália

As empresas de telecomunicações Vodafone e Iliad estão em negociações para fundir suas atividades na Itália. Fatos, Números e Análise

A próxima fusão da Vodafone e Ilíada na Itália?

Fontes familiarizadas com o assunto disse que as discussões entre as empresas de telecomunicações estão continuando. Reuters. Vodafone-Bretanha e Eliade da França são supostamente estudando maneiras para agrupar os seus negócios na Itália para reduzir as margens de concorrência e aumentar.

Fontes disseram à Reuters que Eliade estava trabalhando com banco de investimento Lazard em planos estratégicos para o país. Só amanhã o operador parisiense vai estrear banda larga fixa na Itália.

Tempo todo Reuters Ele observa que o acordo criará uma gigante das telecomunicações com uma penetração móvel de mercado (o único mercado em que Ilya está ativo) cerca de 36% e uma receita combinada de cerca de 6 bilhões de euros.

“Competição Tarifária, o plano de Tim para separar a rede eo impulso empresa de serviços para a unificação do setor”, escreve República. As discussões realmente vir enquanto TIM ainda está avaliando a 10,8 bilhões de euros proposta do concurso US fundo KKR.

Até agora, os interessados ​​diretos não comentaram.

Todos os detalhes.

posição Eliade da Itália

Elias não escondeu o desejo de seguir o caminho do monoteísmo. Só no último 13 de janeiro, o chefe da Ilíada Itália, Benedetto Levi, anunciou que a empresa francesa foi aberta para comprar uma operadora rival.

Ele disse 24 substrato única.

Isto é de Vodafone

Vodafone é da mesma opinião também.

como ele se lembra ReutersEm 17 de novembro, o treinador NIC Índice Vodafone disse que havia uma necessidade de unificação na Europa, especialmente na Itália, Espanha e Portugal, onde “todos os jogadores estão sofrendo”.

planos de Eliade

Nos últimos meses, Elia, liderado pelo bilionário fundador Xavier Neal, foi opções para uma maior expansão em Itália examinando. Hoje a operadora atua apenas no segmento móvel, que conta com 8,5 milhões de assinantes. Isto corresponde a uma quota de mais de 10% do mercado.

Neil, que fundou Ilíada em 1990 e faz parte do conselho de KKR como um país independente, quer dominar o mercado de telecomunicações italiano fragmentado, onde uma guerra de preços agressiva começou em 2018, quando Ilíada fez sua primeira garantia na Itália.

Entrar no mercado fixo

Nesse meio tempo, Ilíada apresentará o seu espectáculo UltraBroadband na região estável amanhã. Como 24 substrato únicaPara o arranque, a transportadora vai usar a fibra de rede aberta e, em seguida, adicionar a rede de fibra óptica (Tim-Kkr-Fastweb) em um momento posterior.

Avanço no mercado móvel tri-color

Segundo o último AGCOM observatório, Vodafone tem uma penetração no mercado de 28,5% entre os clientes de telefonia móvel. participação no mercado de telefonia móvel da Ilíada é de cerca de 7,7%. Juntos, eles irão superar líder de mercado Tim (atualmente com uma quota de 28,8% do mercado).

comparação de receitas

Do ponto de vista das receitas, a Vodafone tem um volume de negócios anual de cerca de € 5 bilhões em Itália, enquanto Elia (muito menor) registrou um volume de negócios anual de € 674 milhões em 2020. No entanto, no terceiro trimestre de 2021 a empresa francesa informou na Itália um crescimento no volume de negócios. 21% em relação ao ano anterior, em comparação com 207 milhões de euros.

O objetivo da unificação

Já há algum tempo, os executivos do setor vêm pedindo uma consolidação de telecomunicações de quatro a três operadoras, a fim de liberar sinergias de custos e aumentar as margens, reduzindo o número atual de operadoras móveis na Itália, a saber, Tim, Vodafone, WindTre e Iliad.

“De acordo com especialistas, o casamento na Itália terá um grande senso industrial, especialmente tendo em conta uma mudança histórica no âmbito competitivo e o lançamento de serviços 5G: quando TEM separa a rede dos serviços, e todos os operadores serão capazes de competir em igualdade termos e na mesma proporção em telefones fixos, ter uma boa rede comercial e uma base de clientes grande em ambos os telefones fixos e celulares que farão a diferença.” República.

Portanto, unindo forças é inevitável. Houve uma primeira amostra no final de 2021, com a fusão que Tiscali e Linkem está trabalhando em (o último será o controlador de 62%)” confirma 24 substrato única. Em 30 de dezembro, o Conselho de Administração da Tiscali, empresa de telecomunicações da Sardenha com a maior cobertura de fibra disponível na Itália e fundada por Renato Soro, e a Linkem Retail, subsidiária integral da Linkem Spa, aprovaram o projeto de fusão ao fundir a Linkem Retail em Tiscali. A Linkem é a primeira operadora de acesso em banda larga utilizando tecnologias sem fio (FWA).

Obstáculos a superar

No entanto, a estrada não está diante de obstáculos. Entre todos, a luz verde para antitruste europeu.

Qualquer fusão pode, de fato, exigir a aprovação regulatória da Itália e da Comissão Européia. E como ele se lembra ReutersOs esforços para reduzir o número de operadores de quatro para três dentro dos estados membros da UE não têm sido muito bem sucedida.

Em 2016, três tentativas de comprar O2 no Reino Unido foram bloqueados por Bruxelas. Embora a fusão ocorrida em 2018 entre a T-Mobile ea Tele2 na Holanda deu esperança no setor.

Deve ser lembrado que a Ilíada entrou nas graças do mercado italiano para a fusão de vento e 3 Italia de CK Hutchison para criar WindTre. Para começar o negócio inicial através da Comissão Europeia, os dois decidiram vender os ativos para a empresa francesa.

Equita SIM Analistas Comentário

Se Vodafone e Iliad confirmarem a possibilidade de combinar suas respectivas atividades italianas “seria uma notícia muito positiva para o setor, pois haverá uma consolidação de 4 a 3 operadoras de prostituição investigadas no setor móvel e talvez menos agressão da Iliad no fixo setor”, comentou hoje pegou Equita SIM por mf. A empresa está “convencido de que o regulador pode concordar com o processo, apesar de uma posição oposta no momento do acordo entre ventos entre Ventos e 3, dada a posição menos rígida recentemente emergiu da sua parte e da parte do Tribunal de Contas Europeu Justiça”.

CONSIDERAÇÕES Mediobanca

“Claro, Mediobanca Securities acrescentou, – como eu mencionei mf -.. Negócio Tal, se confirmada, “será um ponto de viragem para a indústria de telecomunicações italiano A concorrência no mercado de telefonia fixa está em ascensão, como os novos jogadores continuam a entrar no acesso ILIAD suspenso Num contexto tão difícil, nós note que os operadores na Europa estão pedindo a unificação do setor Uma abordagem mais favorável ao regulador europeu.Os Estados Unidos, China e Índia, “o banco de investimento”, cada um tem três players de mercado, alguns países europeus continuaram até cinco.