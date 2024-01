Um bônus como esse não era visto há anos, ele coloca dinheiro no seu bolso instantaneamente

Novo bônus, não existe um item desse tipo há anos. Um adicional de 100€ para todos os colaboradores que colocarão dinheiro no bolso imediatamente.

A crise económica que afecta a Itália há vários meses colocou todos os trabalhadores em sérias dificuldades. A razão é bastante simples: os salários parecem ter perdido o poder de compra e eles percebem que está cada vez mais fácil. Se as despesas dentro da família não mudam, mas mudam Maior dificuldade em atender às suas necessidadessignifica que algo deve acontecer.

Preços mais elevados levam inevitavelmente a menores possibilidades de compra, apesar de terem a mesma quantidade de dinheiro. Aqui, nesta perspectiva, a possibilidade de aumento salarial traz um grande alívio aos trabalhadores. Especificamente para eles, o ano começa com ótimas notícias.

É permitido para algumas categorias de trabalhadores Beneficie deste aumentosem precisar ir mais longe sem dúvida. Os fundos adicionais serão creditados diretamente na conta dos trabalhadores.

Este é o resultado do trabalho conjunto de sindicatos e associações comerciais, que têm trabalhado em benefício dos trabalhadores que finalmente poderão obter o que esperam há anos.

Aumentos esperados

Os aumentos esperados são muito grandes, em quantidade Equivalente a 40% do salário. Este é um aumento que poderá em breve ser aplicado ao acordo colectivo nacional, que diz respeito a todos os trabalhadores de um sector específico. As condições estabelecidas por aqueles que cooperaram para chegar a este acordo são as que conduzirão a uma maior igualdade entre os salários mais elevados e os mais baixos.

O aumento se soma ao já esperado no ano passado 140 euros por mês Ao qual outros serão adicionados 100 euros.

Quais trabalhadores serão os campeões deste aumento?

Os funcionários da segurança privada aguardam há 7 anos o aumento salarial e a renovação do acordo coletivo nacional. Agora talvez a hora deles finalmente tenha chegado. O resultado obtido em inúmeras reuniões entre Sindicatos e associações patronais Do setor.

O principal objetivo de tudo isto é conseguir atingir o objetivo que há anos que queríamos alcançar, ou seja, – Melhorar as condições dos trabalhadores com baixos salários. Os investigadores realçaram o facto de alguns salários serem verdadeiramente inadequados.