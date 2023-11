Impacto das mudanças climáticas e do homem

Sombrio, misterioso, perigoso, um pouco brutal e romântico quando é certo, florestas e florestas habitaram as paisagens da nossa imaginação infantil, belos cenários de contos de fadas com finais felizes. Houve aquele em Sherwood, no condado de Nottingham, que associamos à lenda de Robin Hood, e houve aquele que o príncipe Philip teve de atravessar para chegar ao castelo e resgatar a Bela Adormecida. Porém, na floresta, era mais fácil ter encontros ruins se seu nome fosse Chapeuzinho Vermelho, ou se você fosse uma princesa, mas esperasse se esconder buscando abrigo dos Sete Anões.

Porém, isso acontecia nos contos de fadas, e a realidade é algo completamente diferente, ainda mais se nos perguntarmos sobre isso hoje O futuro das florestas e da silvicultura na ItáliaIsto também se deve às mudanças climáticas que o nosso planeta está a sofrer. A previsão que na verdade parece ser agora partilhada entre os especialistas é que a intervenção humana estará cada vez mais presente e indispensável à sobrevivência das florestas que, portanto, se tornarão menos selvagens e cada vez mais selvagens. “A este respeito, a investigação está a testar quais as espécies de árvores que têm maior adaptabilidade às alterações climáticas, ao ponto de se falar cada vez mais em migração forçada: a vegetação, mesmo com assistência humana, tenderá a deslocar-se para altitudes mais elevadas” nas latitudes setentrionais. em relação ao aumento das temperaturas e à escassez de água”, explica Davide Matteo Pettinella, professor de economia florestal da Universidade de Pádua, coordenador da mesa que estabeleceu a Estratégia Florestal Nacional em 2022 e presidente da Comissão Florestal Nacional italiana. Grupo.

Foto de Philip Zrenzewicz no Unsplash

Mas antes de nos concentrarmos no futuro, precisamos de dar um passo atrás para compreender a escala e a saúde dos recursos florestais de Itália, tendo em conta a valiosa função que desempenham na mitigação climática através da absorção de dióxido de carbono. Dados disponíveis, pode ser surpreendente saber A Itália é um “país florestal” com 11 milhões de florestas e uma área florestal total que cobre um terço do seu território (Dados da Foreste d’Italia, Ispra ed., 2023), e consiste principalmente em florestas de pinheiros, faias, carvalhos e abetos. Relativamente à situação sanitária, a situação é diversificada, com problemas mais graves no sul e nas ilhas, onde a escassez de água é mais acentuada e há maior risco de incêndios. Em algumas zonas do sul ocorrem casos de desertificação, a tal ponto que é possível imaginar outro tipo de uso do solo, que não as florestas.

Como irão as nossas florestas mudar dentro de 20 anos, que é o período necessário para ver os resultados das pesquisas e intervenções atuais? “Depois da Fia, a tempestade que atingiu as regiões alpinas do nordeste de Itália em 2018, destruindo 10 milhões de hectares, especialmente abetos que tinham sido replantados após a Segunda Guerra Mundial, houve uma mudança no ritmo de interesse com um interesse diferente dos especialistas, e era compreensível, por exemplo Por exemplo, o futuro é uma floresta seminatural, com faias e outras árvores de folhas largas, com abetos brancos e vermelhos, porque a combinação ajuda a criar mais biodiversidade e é mais resistente à seca. -floresta natural mas também multifuncional, ou seja, capaz de produzir madeira, proteger o solo, preservar a biodiversidade com florestas mistas, menos vulneráveis ​​a incêndios e parasitas. Não só isso, entre as suas funções está também atuar como dióxido de carbono ” reservatório, sendo um local de lazer e um elemento essencial da paisagem”, acrescenta Davide Matteo Pettinella.

Foto de Federico Botos no Unsplash

Um exemplo concreto disso está sendo desenvolvido por Marco Mina, ecologista florestal do Instituto de Ecologia Alpina da EURAC Research em Bolzano, especialista em modelos de simulação de dinâmica florestal que produzem previsões de longo prazo com o objetivo de fornecer indicadores práticos para o manejo florestal . “Meu trabalho consiste em identificar áreas mais vulneráveis ​​às mudanças climáticas e aos distúrbios naturais, como vento e insetos patogênicos, a fim de sugerir como se adaptar ao manejo florestal. O objetivo final é ter florestas mais resistentes e resilientes. Uma floresta mista, ambos em termos do número de espécies presentes e por ser composta por classes Diferentes idades de plantas, é naturalmente uma floresta mais resiliente. Embora seja mais complexa de gerir para o homem, uma floresta mista é mais produtiva porque favorece a integração no Além disso, se as plantas crescerem melhor, absorvem mais dióxido de carbono CO2, o que atenua as alterações climáticas e distribui melhor os riscos de perturbações naturais, como ataques de insectos. Os seres humanos podem ajudar a floresta a adaptar-se mais rapidamente às alterações climáticas Através de intervenções agrícolas auxiliares para espécies de montanha: poderiam plantar faias e abetos brancos em altitudes mais elevadas, ou trazer de volta espécies nativas e diversificar a estrutura de plantações que eram realizadas no passado, como os pinhais negros de Val Venosta.” Finalmente , florestas e florestas podem nos sugerir de uma forma incomparável As políticas de acolhimento são diretas, ou pelo menos gostamos de pensar assim: “Uma coisa é certa”, conclui Davide Matteo Pettinella, “em nossas florestas não temos políticas que impeçam a migração .”

Um teste atlântico, da Escócia a Portugal



Para estudar as respostas das árvores ao clima na região atlântica da Europa, o European Reinfforce estende-se da Escócia (no norte) a Lisboa (no sul) e de Bordéus (no leste) aos Açores (no oeste). Desta forma consegui “explorar” as diferentes condições climáticas de quatro países: Reino Unido, França, Espanha e Portugal. E acrescentou: “O projecto visa criar uma rede única do género no mundo, composta por 38 viveiros distribuídos no lado Atlântico do continente, cada um constituído pelas mesmas 33 espécies locais, de forma a verificar a capacidade de diferentes árvores adaptar-se a diferentes condições climáticas.” “Climas”, explica António Correa, investigador do Centro de Investigação Florestal da Universidade de Lisboa, envolvido no projeto Reinfforce que durará pelo menos 2027, durante 15 anos. As conclusões são prematuras, “mas é certo que ajudar a migração de algumas espécies poderá ser uma possível estratégia de adaptação às condições climáticas futuras. No entanto, na condição de que os materiais florestais sejam primeiro analisados ​​e seleccionados e depois partilhados entre os defensores do projecto, “, conclui aquele investigador.