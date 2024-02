Lidl, o produtor matador de carros à venda: há pânico por toda parte. Você está correndo um grande risco

Há consternação entre os clientes de uma loja de descontos alemã, que tem que lidar com um produto automotivo muito perigoso. Veja o que aconteceu e todas as consequências.

E Uma bomba explodiu no Lidl, uma loja de descontos alemã que sempre foi apreciada não só pelo baixo preço dos seus produtos, mas também pela qualidade. Na verdade, seus clientes tiveram que lidar com um projeto Pela limpeza do carro, que acabou custando muito Perigoso e prejudicialE também porque muitos pensaram que era uma bebida clássica.

Por um tempo, eles também puderam ser encontrados nas fileiras de lojas Lidl em todo o mundo Itens para manutenção e cuidados com o carro. Nos últimos meses, um destes produtos apareceu com uma forma e cor decididamente específicas, o que levou a enganar muitos consumidores, especialmente os italianos, que… Confundido com bebida. Obviamente, beber algo assim é definitivamente perigoso para a saúde de qualquer pessoa.

Mas o que aconteceu e por que tantas pessoas confundiram o produto automotivo com uma bebida?

Problemas do Lidl, este produto automotivo é prejudicial

O produto de que estamos falando faz parte da marca ruberrubimuma empresa alemã Etiquetas Eles relatam especificações de produtos em apenas dois idiomas. O alemão, claro, assim como o inglês, são duas línguas que nem todo mundo conhece. Muitos lutaram para entender o que era esse produto.

Não só isso: o formato e o tamanho da garrafa também enganam milhões de pessoas, que como você pode ver na foto abaixo se parece exatamente com uma garrafa clássica. Bebida energética de frutasNesse caso Com damasco (É o perfume do produto automotivo em questão).

As consequências para o Lidl: o produto desaparece em todos os lugares

Foi um dos primeiros países a lidar com este produto Espanha. O Departamento de Defesa do Consumidor forçou lojas de descontos em todo o país a retirar produtos delas prateleirasque foi logo esvaziadoEm breve o mesmo poderá ser feito também na Itália.

De acordo com a lei, é, na verdade, é É proibida a venda de produtos que tenham forma, cor, aparência e rótulo que enganem o consumidor e o façam acreditar que está comprando algo digerível, especialmente neste caso. A regra foi criada principalmente para proteger as crianças.