Quem se importa com o bônus do carro do governo Meloni?

Novos incentivos para a compra de carros de baixa emissão, com descontos que variam de acordo com o carro que você decidir sucatear e a renda do solicitante. Na quinta-feira, 1º de fevereiro de 2024, no Ministério de Negócios e Indústria da Itália, o Ministro Adolfo Urso apresentou o novo chão No valor de 950 milhões de euros que – excluindo as correcções em curso – deverá entrar em vigor a partir do próximo mês de Março. Um projeto que remodela os incentivos dos chamados Ecobonus (ou bónus automóvel), a favor de quem se desfaz de veículos mais antigos e, portanto, mais poluentes.

Incentivos para automóveis 2024: recursos

O objetivo do governo, sublinhou o Ministro Urso, é “livrar-se da frota automóvel mais antiga da Europa” e fornecer incentivos mais ricos para aqueles que substituem os automóveis Euro 0, 1, 2 e 3 por veículos poluentes e de baixas emissões. Este não será um dia de clique, mas os fundos, embora importantes, não são ilimitados: neste momento, a dotação ascende a 950 milhões de euros, dos quais 10 são herdados dos fundos do ano passado, e foram divididos da seguinte forma:

793 milhões de euros para apoiar a compra de automóveis novos;

35 milhões para scooters, motocicletas e quadriciclos;

53 milhões para veículos comerciais ligeiros;

20 milhões para carros usados;

50 milhões para um programa piloto de arrendamento de longo prazo.

Além disso, a distribuição dos incentivos também varia em função do tipo de veículo a adquirir. Para aqueles considerados “mais limpos”, com emissões entre 0 e 20 gramas de CO2 (todos os carros elétricos, carros a hidrogénio e alguns híbridos), os fundos disponíveis ascendem a 240 milhões de euros. A gama seguinte, a dos automóveis híbridos com emissões entre 21 e 60 g/km, tem direito a 150 milhões de euros, enquanto a dotação maior, no valor de 403 milhões, é atribuída à faixa entre 61 e 135 g/km, ou seja , completo. Híbrido, híbrido moderado e com motor a gasolina ou GLP de baixo consumo. A distribuição representa uma grande mudança em relação ao passado, recompensando mais segmentos de automóveis com preços mais acessíveis, em comparação com os carros elétricos “puros”.

Para quem a recompensa é adequada?

Tal como referido anteriormente, os novos incentivos permitem a abolição dos automóveis da categoria Euro 0 a Euro 5, que até agora sempre foram excluídos, e premiam mais os automóveis mais poluentes (0, 1 e 2). Além disso, será aplicado um novo aumento dos incentivos no caso de famílias com rendimentos inferiores a 30.000€. O bônus, portanto, atende famílias menos abastadas e é mais adequado para quem tem carro “velho”. Vejamos os valores juntos. Para quem comprar um carro com baixas emissões (ou seja, na faixa dos 0-20g/km que inclui elétrico, hidrogénio e alguns híbridos), sem desmantelar outro carro, o incentivo será de 6.000€.

O mecanismo estipula então uma recompensa de 11 mil euros com o abate de automóveis das categorias 0,1 e 2 euros, que depois diminui à medida que aumenta a categoria do automóvel sucateado: 10 mil euros por 3 euros e 9 mil euros por 4 euros.

No caso de alienação de um automóvel no valor de 5€, o incentivo só é concedido para rendimentos inferiores a 30.000€. Para ISEE abaixo deste limite, o bónus é muito superior: 7.500€ para compra sem desmantelamento, 13.750€ com desmantelamento de veículos Euro 0, 1 e 2, 12.500€ para Euro 3, 11.250€ para Euro 4 e 8.000€ para Euro 5. categoria.

À medida que as emissões de um veículo adquirido aumentam, os incentivos diminuem. Na faixa de 21-60g/km, relativa a carros híbridos, os incentivos caem para 4 mil euros (sem sucata), 8 mil euros (0, 1 euro e 2 euros), 6 mil euros (3 euros), 5500 euros (4 euros) e 0€ por 5€ Também neste caso o valor do incentivo será maior para famílias com ISEE inferior a 30 mil euros: 5 mil sem sucateamento, 10 mil com viaturas de 0, 1 e 2 euros, 7500 por 3 euros, 6875 euros por 4 euros, 5000 euros por veículos de 5 euros.

Relativamente à última faixa de emissões (61-135 gramas de emissões de CO2 por km), não há incentivos no caso de compra sem sucateamento. Para quem decidir desfazer-se de um veículo no valor de 0,1 ou 2 euros, a recompensa é de 3 mil euros, que passam a 2 mil no caso de 3 euros e a 1.500 no caso de 4 euros. Lembramos que os novos incentivos governamentais não se aplicam a todos os tipos de automóveis, mas apenas a veículos cujos preços sejam inferiores a determinados limites: 35.000€ para automóveis eléctricos e aqueles com um intervalo de CO2 entre 61 e 135 g/km, e 45.000€ para automóveis com um intervalo de CO2 entre 21 e 60 g/km, sempre sem IVA. As empresas, exceto concessionárias de automóveis, também poderão acessar o bônus. Quanto aos incentivos, há restrição de manutenção da propriedade de veículos por 12 meses para pessoas físicas, enquanto aumenta para 24 meses para pessoas jurídicas.

Veículos de duas rodas usados

Uma inovação importante diz também respeito à aquisição de automóveis usados ​​compatíveis com Euro 6 e de valor não superior a 25 mil euros (sem IVA): ao cancelar um automóvel de categoria entre Euro 0 e Euro 4, detido há pelo menos 12 meses, será possível obter uma recompensa de 2 mil euros. O orçamento total deste incentivo ascende a 20 milhões de euros.

Além disso, o governo destinou 35 milhões de euros para incentivos à renovação da frota de motociclos, ciclomotores e quadriciclos: 30 para carros elétricos e 5 para outros. No caso de aquisição de uma scooter eléctrica sem abate, o incentivo é igual a 30% do valor do veículo, com um máximo de 3.000 euros, mas no caso de abate a recompensa sobe para 40% do valor, e o o valor máximo chega a 4.000 euros. Também neste caso, há uma restrição de propriedade de 12 meses.

O plano também foi bem recebido pelas associações do setor, que temiam o longo período de implementação. Os incentivos deverão entrar em vigor a partir de março de 2024, mas, como sempre nestes casos, a liberdade condicional continua obrigatória.