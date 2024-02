Quais são os prós e os contras de uma fritadeira de ar comprimido? Você não terá mais dúvidas

Se você está pensando em comprar uma fritadeira de ar, é hora de estudar as vantagens e desvantagens desse aparelho, que há algum tempo se tornou parte do acessório do qual muitos italianos não pretendem se desfazer.

Talvez possamos começar apontando isso Funciona como uma torradeiraPelas suas propriedades: Distribui o calor uniformemente nos pratos a serem cozinhados. Um método que garante um resultado inesperado, pois permite colocar na mesa refeições deliciosas, crocantes, bem cozinhadas mas não fritas e utilizando uma quantidade muito pequena de óleos ou especiarias.

Como funciona uma fritadeira de ar

Fritadeira de ar Permite cozinhar os alimentos apenas graças à alta temperatura do ar Que atinge 180 graus e até 200 graus. Os alimentos que normalmente estamos habituados a mergulhar em óleo para dar sabor e crocância alcançarão o mesmo resultado, mas apenas se estiverem rodeados de ar a ferver de uma forma completamente uniforme. A função deste aparelho é comparada à de um forno ventilado, embora devido ao seu tamanho requeira menor consumo de energia elétrica, pois os tempos de cozimento são encurtados justamente pelo seu tamanho, que é muito menor que qualquer forno.

Vantagens e desvantagens da fritadeira de ar

Parece que a fritadeira de ar tem vários… Vantagens de grande importância: economia de energia, cozimento sem adição de gordura, rapidez no preparo das refeições, produtividade, capacidade de manter intactas as propriedades nutricionais dos alimentos, incluindo o óleo usado como tempero, e por último mas não menos importante, seus componentes podem ser facilmente inseridos na máquina de lavar louça, devido a suas dimensões extremamente pequenas. Por outro lado, se realmente queremos encontrar inconvenientes neste aparelho, há o facto de não ser possível cozinhar vários alimentos ao mesmo tempo como acontece num forno clássico. Mas isso é uma grande desvantagem?

O que você pode cozinhar com uma fritadeira?

A verdade é Pode ser usado para cozinhar uma grande variedade de pratosI, desde as mais comuns batatas fritas e costeletas, ao frango e peixe, mas também vegetais e não menos que doces, bem como a possibilidade de os utilizar para aquecer alimentos já cozinhados. As funções são, portanto, muito diversas e parecem compensar completamente a utilização de um forno ou de uma frigideira clássica.