Renováveis, na União Europeia a taxa de incidência sobe para 20%. A Itália está entre os países mais virtuosos

Os países europeus consomem menos energia do que há 10 anos, principalmente devido à maior eficiência energética e ao uso mais econômico da eletricidade. Nos últimos dez anos, a energia gerada a partir de fontes renováveis ​​(FV, hidrelétrica, eólica, biomassa, nuclear) tem crescido a um ritmo satisfatório como alternativa à derivada do uso de fontes fósseis (petróleo, gás natural, carvão). A incidência de energias renováveis ​​em relação ao consumo dos 27 estados membros da União Europeia mais que dobrou: de 9% em 2005 para quase 20% em 2021.

Certos setores e países estão na vanguarda na criação e uso de energia limpa. No entanto, apesar de sua participação em declínio, os combustíveis fósseis continuam sendo a fonte de energia dominante na Europa: 72,6% em termos de consumo interno total em 2021, embora a incidência do mix energético esteja diminuindo constantemente em favor de fontes limpas.

diminuição do consumo

Basta dizer que entre 2005 e 2021 o consumo total de energia diminuiu mais de 10% e em 2021 atingiu quase 1.630 milhões de toneladas de óleo equivalente. Este declínio significativo é resultado de melhorias na eficiência energética, aumento da participação de energia de fontes hidrelétricas, eólicas e solares, mudanças estruturais na economia e a recessão econômica de 2008 à qual se somou a crise pandêmica. Os invernos mais quentes também contribuíram para esse fenômeno, reduzindo a quantidade de energia usada para aquecimento. O abandono gradual dos combustíveis fósseis é particularmente perceptível em muitos setores: o declínio mais significativo entre 1990 e 2021 foi encontrado na geração de eletricidade a partir de carvão e linhita, que foi substituída principalmente pela produção de eletricidade a partir de gás natural na década de 1990 e acima. Até 2010, principalmente devido aos preços mais baixos do gás.

Mas, mais recentemente, o gás natural perdeu terreno devido a uma combinação de fatores, incluindo a rápida adoção da geração de energia a partir de fontes renováveis ​​e a recessão econômica de 2008, com o conseqüente declínio na demanda geral por energia elétrica.

Agora, o aumento dos preços do gás (impulsionado pelos índices de preços do petróleo) e a queda do custo das licenças de emissão, devido ao excesso no mercado, tiveram seu papel. A energia renovável vem se expandindo rapidamente desde 2005 e surpreendeu muitos players do mercado. De fato, todos os estados membros da UE implementaram políticas de energia renovável e implementaram planos de apoio para incentivar o uso dessas fontes. As implicações deste compromisso já são claras: hoje muitas famílias europeias podem comprar eletricidade gerada a partir de fontes renováveis, como eólica, solar e biomassa.

ascensão verde

De acordo com os últimos dados do Eurostat, em termos de consumo final total de energia, a percentagem de energia proveniente de fontes renováveis ​​aumentou de 9% em 2005 para quase 20% em 2021. Este é um dos principais indicadores da estratégia europeia. 2000 que estabelece uma meta de 20% do consumo final total de fontes renováveis ​​até essa data.

A adoção de energia renovável varia de acordo com o país e o setor de mercado de energia (eletricidade, aquecimento, refrigeração e transporte). Em 2021, as energias renováveis ​​foram responsáveis ​​por grande parte do consumo de energia em segmentos de mercado relacionados, contribuindo com apenas 6,7% do uso de energia no transporte, apesar do aumento do consumo de biocombustíveis. A Suécia é de longe o país com o maior percentual: em 2021, 55,9% do seu consumo total de energia final veio de fontes renováveis; A segunda é a Finlândia, seguida pela Letônia, Áustria e Dinamarca. De fato, 11 estados membros, incluindo a Itália, já atingiram ou superaram sua meta para 2020, estabelecida pela diretiva da União Europeia sobre energia de fontes renováveis.

De acordo com o relatório Terna, a Itália está entre os maiores produtores de fontes de energia renovável na Europa. A quota das energias renováveis ​​aumentou de 6,3% em 2004 para 19% em 2021, ultrapassando antecipadamente o limiar de cobertura de 17% do consumo total através de energia verde. As fontes de energia renovável na UE diferem muito de país para país: por exemplo, a Estônia usa quase toda biomassa sólida, enquanto na Irlanda mais da metade da produção de energia primária renovável vem da energia eólica, e na Grécia o consumo de energia renovável se beneficia de uma ampla gama de fontes, incluindo biomassa, seguido por fontes de energia hidrelétrica, eólica e solar.

Em 2021, a Associação Portuguesa de Energias Renováveis ​​anunciou que Portugal satisfaz plenamente as suas necessidades energéticas graças às fontes renováveis ​​durante mais de quatro dias consecutivos, precisamente durante 107 horas. Resultados como esses estão se tornando mais frequentes em toda a União Europeia: há dias em que a Dinamarca pode gerar mais de 100% de sua energia apenas com energia eólica, com suprimentos suficientes para abastecer partes da Alemanha e da Suécia.

nó nuclear

Por fim, o capítulo nuclear. Em 2021, a energia nuclear produziu 26,5% da eletricidade na União Europeia e continua sendo uma das maiores fontes de produção depois dos combustíveis fósseis e das energias renováveis.

Vários países da UE pretendem avançar com o desmantelamento de usinas nucleares após o acidente de Fukushima em 2011. Desde então, os custos de produção de energia nuclear aumentaram em alguns países devido a investimentos adicionais em medidas de manutenção e segurança que tornam a eletricidade de fontes nucleares mais caras. , menos competitivos do que os obtidos de outras fontes.

Além disso, tais acidentes nucleares, uma vez ocorridos, são conhecidos por afetar a opinião pública, mudanças que, juntamente com aspectos relacionados ao aumento de custos, levam alguns governos a desmantelar usinas nucleares ou investir em outras fontes de energia.