“Cinquenta documentos para um canteiro de obras, perco 4 dias por mês”

Existem pagamentos mensais de IVA e apenas as empresas mais pequenas têm datas de vencimento trimestrais. Existem prazos da Previdência Social: trimestral para o artesão proprietário e mensal para qualquer empregado. Em seguida, as notas fiscais eletrônicas que têm prazo de dez dias. Mais uma vez compilando os estudos setoriais. Então, novamente, o vencimento do banco. Sem falar em toda a burocracia associada a fornecedores e clientes. A isto devem ser adicionados prazos para os impostos municipais. Uma autêntica Babilônia na qual é difícil redimir a alma. “No meu setor, mas sei que não é muito diferente em relação a outros setores – explica Alessandro Zadro, artesão da construção de San Vito – basta dizer que são necessários cinquenta documentos para poder iniciar um pequeno canteiro de obras. teve que contratar uma funcionária de meio período: aproximadamente metade de seu tempo de trabalho vai para a papelada.”

dias perdidos

Com sete funcionários da construtora Alessandro Zadro, é impossível imaginar que o proprietário pudesse ir direto ao assunto. “Se eu mesmo tivesse que cuidar de toda a papelada, levaria de três a quatro dias por mês. Como isso pode ser feito? Tanto tempo roubado do trabalho e da produtividade da empresa.” grande maioria dos artesãos e pequenas empresas, mesmo com apenas um funcionário, você deve pelo menos contar com o contador.” Sem isso – o pequeno empreiteiro também responsável pela classe de construção na Confartigianato Fvg – argumenta inconsolável – acho que na Itália não quem quer se concentrar em seu trabalho pode se dar ao luxo de não ser o dono.” Os funcionários administrativos e contadores são um grande custo para a empresa. Mas, caso contrário, seria muito difícil se livrar dos escritórios da Receita Federal , Inps, Inail, Agência Regional e Municipal.” relações com as instituições e com o contador, ainda não a evitei completamente.” Pois existem tarefas burocráticas que o empregador, por uma série de conhecimentos e habilidades que só ele possui, deve realizar pessoalmente.” “A burocracia que está diretamente relacionada é difícil de delegar. em canteiros de obras, a menos que um funcionário especial seja treinado. Basta pensar que para iniciar um canteiro de obras, mesmo pequeno, você precisa de algo como cinquenta documentos. Desde o Durc (Documento de Regularidade de Contribuição que deveria ter sido simplificado, editor) até a infinidade de licenças exigidas por diversos órgãos. Um documento de avaliação de risco também é fornecido: os riscos devem ser calculados para cada etapa do tratamento. Muitos documentos estão vinculados a cada local de operação.”

no escritório

“Quando tenho que preparar – continuou o pequeno empresário – o plano de segurança específico do local não é suficiente para meio dia devido à dificuldade. O tempo que estou no escritório e não no canteiro de obras. E aí dizemos que todos esses documentos, por lei, devem estar sempre no site no caso de cheques. Mas em vez de muita papelada, um pendrive será suficiente. No entanto, a burocracia, apesar da Internet ter ajudado nos últimos anos, ainda ama tanto o papel e não o digital.”