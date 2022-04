Toyota Aygo X carro de cidade japonês fabricado na Europa

O novo Toyota Aygo X é um crossover do segmento A, projetado e construído na Europa para as necessidades da vida urbana da Europa. Para tornar este veículo a referência em sua classe, o novo compacto do Grupo Toyota é construído sobre a popular plataforma GA-B da Toyota New Global Architecture (TNGA), que foi introduzida pela primeira vez com Novo Yaris (Carro do Ano 2021).

Cores excepcionais para o moderno Aygo X

Após submissão bem sucedida Boas-vindas positivas ao Aygo X Prologue No esquema de cores especial “Sparkling Chilli Red”, o projeto Aygo X foi transferido para o design da Toyota Motor Europe na Bélgica, onde o conceito se tornou um modelo de produção. A atraente execução Aygo X cria uma silhueta com um perfil único que chama a atenção e enfatiza A dinâmica do novo modelo.

A nova linha de tejadilho também realça a sua imagem desportiva. Na frente, faróis de alta tecnologia envolvem o capô para formar um perfil de ponta de asa, enquanto a grande grade, os faróis de neblina e o capô inferior evoluem em torno do tema de balanço duplo. A nova paleta de cores é inspirada em diferentes tipos de especiarias para criar uma paleta de cores exclusiva para o Toyota Aygo X.

Entre as cores para admirar: Cardamomo verde, que evoca uma imagem rica em estilo e elegância para um visual refinado e discreto; c.helley vermelhoque chama a atenção com seus reflexos quentes e profundos; gengibre bege O que revela o espírito de aventura. Zimbro Azuluma cor azul especial que dá uma aparência brilhante graças à presença de tons vermelhos claros.

Aygo X. interiores

De fato, os detalhes internos combinam com as cores externas do Dando ao habitáculo um design distinto e único. Por fim, tanto nos bancos como na forma dos faróis, encontramos uma referência ao “X” do Aygo X, reforçando ainda mais uma identidade forte e coesa. Quanto às medidas, que são 3.700 mm de comprimento, o novo Aygo X é 235 mm mais longo que seu antecessor, com a distância entre eixos aumentada em 90 mm. A frente é 72 mm mais curta que o Yaris, enquanto o tamanho máximo do pneu chega a 18 polegadas.

A largura total da carroceria do carro é de 1740 mm. Desta forma, os bancos dianteiros foram espaçados em 20 mm. Mesmo no espaço da bagageira, o Aygo X está no topo da sua classe com um comprimento de cabine 125 mm maior e uma gestão inteligente do espaço atrás dos bancos traseiros: a capacidade de carga aumenta em 60 litros em comparação com a geração anterior, para um total de 231 litros.

Além disso, o design especial do teto ajuda a manter as dimensões externas gerais pequenas, deixando o espaço necessário para uma cabine confortável e espaçosa para o motorista e passageiros. A altura do veículo foi aumentada em 65 mm para um total de 1.525 mm.

O consumo de combustível esperado é de 4,7 l/100 km e 107 g/km CO2.

A oferta de lançamento do novo Aygo X começa em 13.000 euros para a versão ativa, graças a benefícios para o cliente de 3.500 euros e vários descontos oferecidos pelos comerciantes participantes.