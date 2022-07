Fiscal: Itália se junta ao novo conselho executivo da Iota – PMI

(ANSA) – ROMA, 01 de julho – A Itália, representada pela Agência de Receitas, ingressou no novo Conselho Executivo da IOTA, órgão intra-europeu da organização para as administrações financeiras. As eleições ocorreram durante a vigésima sexta sessão da Assembleia Geral, realizada em Zurique, e incluiu os chefes e delegações de 42 administrações financeiras dos Estados membros. O tema da Assembleia, a relação entre as administrações financeiras e os contribuintes, com particular referência à simplificação dos serviços e à promoção do cumprimento automático, com vista à confiança mútua com os cidadãos. Em particular, a discussão centrou-se nos principais fatores que orientam a propensão dos contribuintes ao cumprimento das obrigações fiscais, bem como na necessidade de as administrações conciliarem os procedimentos destinados ao pagamento de impostos, por um lado, com a necessidade de simplificação e equidade, por outro. .



Para além da Itália, foram eleitos membros do Conselho Executivo: Áustria, Noruega, Polónia, Portugal, Eslovénia, Reino Unido e Lituânia. Durante a reunião, a presidência da IOTA também foi definida para 2022-2023, com a Geórgia eleita, e 2023-2024, com a Hungria eleita. (Lidando).