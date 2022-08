Bolsa de Valores italiana, comentando a sessão de hoje (5 de agosto de 2022)

Os números de emprego nos EUA cobram seu preço. O BPER Banca registou uma progressão superior a 10%. Em declínio acentuado, no entanto, Monte dei Paschi di Siena

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros europeus transformar em território negativo, após os números de emprego nos EUA. De acordo com o Departamento do Trabalho dos EUA, a economia dos EUA apresentou um Aumentar 528.000 novos empregos não agrícolas. O número foi muito superior ao consenso de analistas que estimavam um aumento de 250 mil empregos. “Após a divulgação do relatório de trabalho, as probabilidades são de que os bancos centrais dos EUA levem em conta um possível novo aumento de 75 pontos base no custo dos fundos na próxima reunião em setembro”, disse Filippo Dejodovic, chefe de Mercados Financeiros. Estrategista da IG Italia.

às 15h20 FTSEMib Perdeu 0,47% para 22.540 pontos após oscilar entre um mínimo de 22.500 pontos e um máximo de 22.732 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Italia todos participaram Perdeu 0,53%. . pior desempenho chapéu médio FTSE Italia (-1,13%) e para A estrela do FTSE Italia (-1,21%).

o BTP-Bund spread Ainda menos de 210 pontos.

o Bitcoin Ele voltou a $ 23.000 (pouco menos de 22.500 euros).

EU ‘euro E caiu para US$ 1,015 após os dados de emprego nos EUA.

Banco de papel (+10,2% para 1.579€) Registou o melhor desempenho do dia no FTSEMib. Informe o instituto Resultados financeiros para o primeiro semestre de 2022, período caracterizado por uma melhora geral nas principais rubricas da demonstração do resultado e na qualidade do crédito. A administração indicou que, no segundo semestre de 2022, as atividades do BPER Banca se concentrarão na implementação das ações do plano de negócios 2022-2025 e na integração do Banca Carige, que deverá estar concluída até o final do ano.

Por outro lado, o Monte dei Paschi di Siena (-6,07% para 0,418 euros). Informe o Instituto Sienese I Resultados financeiros para o primeiro semestre de 2022 Anunciou que havia vendido sem recurso uma carteira de empréstimos “não produtivos” dividida em três grupos (créditos ruins com garantia, empréstimos ruins sem garantia, improváveis ​​de serem pagos) com um valor contábil total de 917,5 milhões de euros. O Monte dei Paschi di Siena determinou que o impacto da transação já está incluído nos resultados financeiros do primeiro semestre de 2022.

Pirelli Ganha 3,45% para € 4.403. Eu lancei um jogo de pneus Resultados financeiros para o primeiro semestre de 2022, período de crescimento dos principais indicadores econômicos, melhor do que o consenso dos analistas. Diante do desempenho registrado no primeiro semestre e da mudança do cenário externo, a administração da Pirelli atualizou suas metas financeiras para 2022.

. desempenho positivo Unipol (+1,68% para € 4.286). A seguradora me liberou Resultados financeiros para o primeiro semestre de 2022 Confirmou as metas financeiras para o triénio 2022/2024.

também Atlântida (inalterado em € 22,78) i . liberado Resultados do semestre. O contrato de infraestrutura determinou que os resultados fossem beneficiados pela recuperação do tráfego em rodovias e aeroportos, enquanto a consideração da venda da Autostrade na Itália reduziu a dívida líquida. Com base nos resultados do semestre, a alta administração da Atlantia melhorou as metas financeiras para 2022 relacionadas a receita e EBITDA.