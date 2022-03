“Um aumento de contas e o sistema em risco de paralisia: ação contra a especulação”: Entrevista com Pasquale Lampugnal, vice-presidente da PI Confindustria

Os efeitos da guerra na Ucrânia foram devastadores para as empresas dos setores diretamente afetados pelas sanções. Entre aumentos no preço das matérias-primas, dificuldades na compra de insumos e aumentos no custo das contas de energia, que aumentaram de 6 a 7 vezes, o sistema industrial italiano corre o risco de paralisar. É preciso intervir resolutamente: em momentos excepcionais, são necessárias medidas extraordinárias, mais consistentes e estruturais.” Pascal Lambognalo vice-presidente nacional da Confederação das Pequenas Indústrias responsável pela economia, fiscalidade e finanças, bem como o presidente regional da associação Campania, explica nesta conversa com o Il Riformista porque a Confindustria não está satisfeita com as medidas que o governo tomou tomadas nos últimos dias para fazer face aos aumentos.

“Em um mercado de energia transparente, diz ele, o preço final ao cliente deve estar atrelado ao custo dos suprimentos, não às flutuações da especulação do dia a dia. A falta de vontade de fazer uma redução estrutural nas taxas de produção do combustível só resultar em uma pequena queda de alguns centavos por litro, principalmente por apenas 30 dias, com impacto no preço final do consumidor muito menor do que os aumentos contínuos. ter o impacto final dos aumentos de preços nos supermercados e da inflação sobre os bens de primeira necessidade. Mesmo o sistema tributário que onera os produtos Energia – continua Lampugnale – deve ser linear e transparente Impostos que dobram o custo do combustível por meio de impostos especiais de consumo acumulados ao longo de décadas, porém separados do situação atual, estão além de qualquer lógica. Qual é o sentido, por exemplo, de continuar a pagar taxas de produção em eventos como a crise de Suez de 1956 ou a reconstrução após as enchentes de Florença de 1966? E os exemplos poderiam continuar. em vez disso, amo Portugal – sugerimos o número um dos pequenos negócios – cujo governo pensou em cortar com dl imposto sobre valor agregado de 23% para 13%. Não adianta, então, interferir com descontos e refrescos limitados ao longo do tempo se os preços permanecerem altos por muito tempo. No que diz respeito ao pagamento em prestações de contas dos meses de maio e junho, este é acompanhado de garantias gerais sobre empréstimos contraídos para fazer face aos elevados custos das empresas: o mecanismo não é, portanto, imediatamente aplicável e acaba por gerar dívidas aos operadores sem impacto imediato . sobre o custo energético do setor industrial. Por fim, o cálculo com base em índices hipotéticos de IVA para os chamados lucros incrementais de quem importa e comercializa energia coloca-se em risco de contestação constitucional. Em vez disso, seria necessário um teto para o preço do gás. Em suma, precisamos separar o valor da eletricidade de fontes renováveis ​​do preço do gás. Por tudo isso – para resumir Lampugnale – devemos buscar estratégias para reduzir o consumo de energia na indústria que sejam discutidas, compartilhadas e sustentáveis, não em cenários abstratos e inatingíveis. O país deve definir rapidamente um verdadeiro plano nacional de energia que forneça um novo mix de suprimentos, acelere a retirada de gás, revitalize os investimentos planejados em dispositivos de regaseificação e construa novamente usinas de energia renovável eliminando procedimentos de licenciamento de interesse nacional. Muitas vezes bloqueado.”

O PNRR também poderia ser parcialmente reformulado para apoiar os investimentos em energia, mas é necessário avançar rapidamente com as reformas de acompanhamento previstas, sobretudo no lado fiscal, através de uma intervenção estrutural na carga fiscal. “Dado o diferente impacto do custo da energia nos diferentes países europeus – conclui Lampuginelle, emitindo outro alerta – são as empresas italianas que estão em risco a competitividade. Esperamos que o governo italiano consiga, juntamente com Espanha, Portugal e Grécia, fortalecer medidas estruturais e de intervenção conjunta”.

