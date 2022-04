Durante séculos com o termo “jóia“Refere-se a algo feito de metais e pedras preciosas, conotação que adquiriu por volta do século XVIII. o mais antigo da história da humanidade.

Objetos de valor

A joalharia tem ainda hoje um lugar muito importante, foi desenvolvida sobretudo por empresas reais que continuaram a seguir esta tradição durante séculos. joalheiroÉ uma verdadeira arte. Sendo coisas que também são usadas como fonte de ‘riqueza’ e investimento, pois a joalheria ‘moderna’ tem um valor intrínseco que depende do tipo de minerais e pedras preciosas, mas também é afetado pela fabricação.

Se você tem essas joias antigas, você é podre de rico: aqui está qual delas

Os principais fatores a considerar tendem a ser (relativamente) poucos:

Nenhuma série específica e assinaturas de prestígio

Qualidade do metal e quaisquer acabamentos

Se o processo de fabricação é feito manualmente ou com o uso de máquinas

Corte e raridade de pedras preciosas

Toda gema feita de metais preciosos desenvolvida nos séculos passados ​​deve necessariamente conter o quilate e outros valores para os quais foi relatada. soco quão:

Ouro: 22 quilates, 18 quilates, 14 quilates, 10 quilates, 916, 750, 585, 375



Platina: 950, 900, platina, platina



Prata: 925, 800, prata esterlina



Também é necessário prestar atenção especial a alguns sinais: se o metal parecer desgastado nas juntas ou no local de maior contato com a pele: se isso acontecer com objetos de ouro, é um problema, pois pode indicar um revestimento em vez de uma formação complexa. A prata, por outro lado, tende a escurecer se exposta à oxidação.

O estilo da joia também influencia muito, correspondendo a certos períodos: georgiano (1714-1837), vitoriano (1837-1901), Belle Epoque (1890-1915), Art Nouveau (1890-1910), Eduardiano (1901-1920), Art Deco (1920-1935) e Retro (1935-1940). As joias feitas na primeira metade do século, reconhecíveis pelo seu estilo, costumam ser as mais valiosas por serem feitas à mão.