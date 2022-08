Cada vez mais baby boomers digitais. Assinaturas de TV, música e viagens: o que compram online – Corriere.it

Eles gerenciam a maioria de suas compras, não planejam, mas compram conforme a necessidade, usam compras online para serviços intangíveis e têm alta capacidade de influenciar principalmente as pessoas mais próximas a eles. Gerenciar a maioria das compras de serviços e produtos, incluindo alimentos e bebidas (96%), produtos de tecnologia (87%), viagens (81%), entretenimento (78%), serviços financeiros (77%), assinaturas de serviços de tecnologia (72%) Música ou televisão (70%) ou compra e aluguel de carro (57%). Este é o perfil dos consumidores com idades compreendidas entre os 55 e os 75 anos de acordo com o “Silver Consumer Shopping Behaviour”, o mais recente estudo sobre consumo, hábitos de pagamento e novas tendências de compra digital dos residentes de prata em Itália, Espanha e Portugal, realizado pelo Centro de Payment Innovation em colaboração com a Visa. Foi realizado na Itália em uma amostra de mais de 1.000 consumidores dessa faixa etária.

O que eles compram online As categorias de serviços e produtos mais comprados online são assinaturas de TV e música (71%), reservas de viagens (56%) e serviços de tecnologia (55%). “Os atuais consumidores de prata correspondem em sua maioria à geração ‘baby boomer’ que herdou certos costumes e hábitos dos pais e avós, a chamada geração silenciosa, mas que experimentou a explosão do marketing e da publicidade e, assim, o surgimento do e-commerce ”, confirma Stefano M. Stoppani, Country Director da Visa Itália. “Este é um segmento da população que quer tocar no que compra – acrescenta – mas já conhece e aprecia os benefícios da Internet, especialmente para aqueles serviços que podem ser definido como não físico, desde a reserva de um voo até um bilhete de temporada. Televisão”. READ Onde ele se aposenta e por quê?

Diferenças entre homens e mulheres O estudo mostra que os consumidores ativos e técnicos de prata tendem a ser mais responsáveis ​​pelas decisões de compra em todas as categorias do que os consumidores tradicionais. Há também diferenças de gênero nos hábitos de compra: o papel dos homens é mais importante na compra de produtos e serviços tecnológicos e financeiros e nas compras relacionadas à mobilidade. As mulheres tendem a ter um papel mais ativo na nutrição e nas bebidas.

O aspecto mais apreciado das compras on-line Os consumidores italianos com idades compreendidas entre os 55 e os 75 anos apreciam as vantagens das compras online mais do que os seus homólogos espanhóis e portugueses. Os aspectos mais apreciados são: variedade de produtos (74%), comparabilidade de preços (72%), facilidade e conveniência (71%). A maioria acredita que é fácil navegar em lojas online (69%) e que não é difícil baixar aplicativos para fazer compras (65%). Em particular, 74% deles consideram fácil os pagamentos com autenticação de dois fatores, que consiste em verificar pelo menos dois elementos para confirmar a identidade do consumidor ao efetuar um pagamento.

