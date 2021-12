Clima, Boletins do WWF: Cop26 Opportunity Missed, Buck Rejects Without Appeal

Foto de Brigitte Themia

Roma – WWF Itália Avaliação do ano que está a terminar. Aprovado ou reprovado no teste de mudança climática.

clima

Vamos começar com a COP26, que também vamos encontrar entre os perdedores: O limite de 1,5 ° C no aquecimento global foi impulsionado a partir de Glasgow, e importantes compromissos voluntários estão sendo feitos entre alguns países, incluindo a Beyond Oil and Gas Alliance (BUGA) . Portugal despede-se do carvão há 9 anos.

acordo europeu verde

O Parlamento Europeu aprovou a Estratégia de Biodiversidade da União Europeia para 2030 e a estratégia “Farm to Fork”, que definiu metas importantes para proteger 30 por cento de nossas terras e mares até 2030 e para a transformação ecológica de nossa agricultura (apesar do fato de que a campanha foi registrado por lobistas da oposição no Last).

Solo

Em 17 de novembro de 2021, a Comissão Europeia apresentou a nova Estratégia de Solos da UE 2030, “Colher os benefícios de solos saudáveis ​​para as pessoas, alimentos, natureza e clima”: outra ferramenta importante para implementar o Acordo Verde na Europa.

vigilância ambiental

Um relatório divulgado pelo World Wildlife Fund em colaboração com a equipe da “Unidade de Informação” do The Economist mostra que a conscientização sobre as questões ambientais está crescendo rapidamente em todo o mundo.

Comida

Por ocasião da Cúpula dos Sistemas Alimentares das Nações Unidas (UNFSS – Cúpula dos Sistemas Alimentares das Nações Unidas), o Fundo Mundial para a Natureza apresentou um relatório sobre o impacto da agricultura intensiva no clima e na biodiversidade, apontando soluções para a transformação ambiental na alimentação setor.

Florestas

Em novembro, finalmente chegou ao Parlamento Europeu o tão esperado projeto de lei contra o desmatamento “importado”, vinculado à produção de bens ou mercadorias (carne bovina, chocolate etc.).

re-natureza

A União Europeia antecipa a próxima publicação de uma “lei de restauração” centrada precisamente na restauração de ecossistemas naturais, em linha com as disposições do Acordo Verde Europeu. Compromisso internacional com a biodiversidade. 2021 deveria ser o ano em que a humanidade assumiu compromissos decisivos para impedir o desaparecimento dramático de espécies e ecossistemas. Algo aconteceu, como a iniciativa “Compacto da Natureza” do G7, o Comunicado Final do G-20 e a “Declaração de Kunming”, por ocasião da primeira conferência COP15 sobre biodiversidade, dando um forte impulso ao apelo por uma “meta global para a natureza “a ser adotado até 2022.

Mar Mediterrâneo

A Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo (CGPM) tem tomado decisões importantes para a gestão sustentável dos recursos haliêuticos, atenuando as capturas acessórias de tubarões e outras espécies, combatendo a pesca ilegal e criando novas zonas de encerramento da pesca e reforçando as políticas de conservação dos pequenos peixes pegar.

Na COP26, não houve mudança na velocidade que todos esperavam e esperavam. Os eventos extremos dobraram em todo o mundo em 2021. Entre os mais extraordinários está a onda de calor que atingiu o Canadá em junho, enquanto na Itália (Syracuse) atingimos 49 graus. Julho de 2021 foi o mês mais quente de todos os tempos.

Biodiversidade

A perda da natureza continua em um ritmo sem precedentes: de agosto de 2020 a julho de 2021, o desmatamento na Amazônia aumentou 22%. De acordo com a IUCN, pelo menos 160 espécies foram extintas nos últimos 10 anos.

fogo

No Mediterrâneo, especialmente na Grécia e na Turquia, a temporada de incêndios de 2021 foi uma das piores das últimas décadas e a pior na Itália desde 2008. Registros também foram acessados ​​na Sibéria, onde um único incêndio destruiu 1,5 milhão de hectares de floresta.

Agricultura na União Europeia

A reforma da Política Agrícola Comum (PAC) pós-2022 no nível europeu acabou: uma reforma muito ruim que não inclui os objetivos do Acordo Verde europeu.

Número PNRR.

Muito pouco plano verde, muito pouco investimento para garantir o capital natural. Apenas 0,5% do valor total do NRP (1,19 bilhão de um total de 195,5 bilhões) é dedicado à biodiversidade. As intervenções na descarbonização também são limitadas e possuem luz e sombras.

plástico

Outro adiamento do “imposto de plástico” no anteprojeto de orçamento para 2022. O imposto só entrará em vigor em 2023.

Inseticidas

Depois de concluir o debate nos Comitês de Agricultura do Senado e da Câmara dos Representantes, a Lei Nacional de Agricultura Orgânica ainda está inexplicavelmente obscurecida na Câmara. A Comissão Europeia emite uma opinião positiva sobre a utilização de glifosato.

grande

Apesar de avanços encorajadores na administração territorial, o Mediterrâneo é um mar sitiado. A condição dos estoques pesqueiros ainda é trágica: 75% deles estão sobreexplorados, enquanto as temperaturas estão registrando + 20%. Planos de co-gestão que só foram testados em alguns países costeiros com visão de longo prazo, como a Espanha, ainda estão longe.

Solo

A lei de uso da terra da Itália ainda é uma miragem. Mais uma vez, o Parlamento está a perder uma grande oportunidade de pôr termo ao excesso de construção e garantir a segurança da região.

WWF Italia explica que 2021 deveria ser o ano que nos tiraria da pandemia. O ano da transição ambiental, da recuperação verde provocada pelo Plano Nacional de Recuperação e Resiliência (Pnrr), das conferências do clima e da biodiversidade. O ano em que deveria ter nascido a reforma da política agrícola voltada para a saúde e o meio ambiente. O ano do maior acordo global contra a poluição por plásticos, mas também o ano em que os Acordos de Paris em escala global devem finalmente se transformar em uma série rigorosa de ações e planos para conter as mudanças climáticas que, em Kunming – na China, se pretendia definir o quadro de ação para travar a perda da diversidade Biologia terrestre e marinha.

O fracasso em emergir da pandemia, mas acima de tudo a falta de vontade efetiva de mudar a economia, as políticas e estilos de vida, e continuar a minimizar os impactos no clima, nos ecossistemas e na nossa saúde, demonstrou como é difícil conciliar o momento de políticas e conscientização com a crise ambiental e climática. Assim, os atrasos acumulados correm o risco de nos aproximar de um jogo perigoso, a partir do qual nem as melhores intenções poderão mais travar a irreversibilidade dos processos.

Saímos de um ano difícil, em que medimos os efeitos da crise climática e ambiental em nossas terras: incêndios, ondas de calor, inundações, redução da produção agrícola e secas com um denominador comum, perturbações climáticas. e destruição de ecossistemas naturais. Nesta difícil situação, a Itália mostrou sinais vitais que, no entanto, devem ser reforçados e esclarecidos. Como os desenterrados nas palavras do primeiro-ministro Mario Draghi dedicadas, em seu discurso de posse, à crise do clima e da biodiversidade.

Expectativas que surgiram com a transformação do Ministério do Meio Ambiente em Ministério da Transformação Ambiental para responder aos desafios internacionais e europeus ou com o lançamento do PNRR, que destina 59,3 bilhões de euros de 191 à revolução verde e transformação ambiental, 5 bilhões dado pela Itália à Europa. Mas a transformação do nosso país mal começou e não percebemos a coragem política institucional necessária para trilhar o caminho para a descarbonização da economia com resolução e clareza, para alcançar, como a Europa indicou, a neutralidade do clima até 2050 (e reduzir as emissões de gases de efeito estufa em pelo menos 55% até 2030): na verdade, só se destacam as dificuldades e não as oportunidades numerosas e vitais. O compromisso de fornecer capital natural é muito marginal e os fundos para implementar intervenções de conservação em grande escala são muito modestos, com o objetivo de proteger 30% das nossas terras e mares até 2030, conforme projetado na Estratégia Europeia de Biodiversidade.