Redefinindo registros fiscais: quem não precisa pagar

O Decreto do Tesouro terá que ser oficialmente confirmado, mas o cancelamento de muitos registros de impostos será implementado. Descobrimos que os sortudos são os que não precisam pagar.

A espera foi maior do que o esperado, mas parece que está tudo decidido agora que o fisco vai cancelar Volumes inferiores a 5 mil euros No período entre 2000 e 2010. Inicialmente o intervalo deveria ter sido maior e aumentar até 2015, mas considerações diferentes levaram a uma decisão diferente. Especialmente, custos Relacionado à operação levou ao mini perdão, uma vez que o cancelamento de 15 anos de dívida significaria despesas Dois bilhões de euros. Porém, ao escolher os anos entre 2000 e 2010, a paz financeira fica mais leve.

O que vai acontecer em breve

Ainda falta um pequeno passo na natureza formal da decisão. Vamos falar sobre Por decreto do tesouro Isso pode levar à exclusão de pastas. Acredita-se que esse decreto possa chegar nas próximas horas, permitindo o apito 16 milhões de arquivos fiscais.

O snippet tem destinatários muito específicos. Na verdade, não é dado aos usuários mais ricos, mas apenas às pessoas que se enquadram em um determinado limite de renda, 30 mil euros Para 2019. De qualquer forma, são milhões de contribuintes.

Quais pastas serão verificadas?

A Agência Fiscal pode anular dívidas inferiores a 5 mil euros e dívidas dentro do intervalo Skimming III, planos, balanceamento e trechos. Assim, os volumes notificados após 31 de dezembro de 2010 serão rescindidos desde que a cessão ao órgão de cobrança seja anterior à respectiva data.

As dívidas sobre recursos especiais tradicionais da UE e o IVA cobrado sobre as importações estão excluídos do cancelamento. Além disso, as dívidas relacionadas com a recuperação de auxílios estatais específicos são excluídas ilegal, Multas, multas e penalidades financeiras relacionadas a condenações e sentenças.

Política de cancelamento

O decreto irá detalhar os procedimentos para o cancelamento de registros fiscais também Redefinir datas de dívidas inferiores a 5 mil euros nos anos de 2000 a 2010. Nesta fase, a Agência de Receitas trabalhará com o serviço de cobrança para identificar todos os processos a anular. O extrato, então, vai acontecer automaticamente sem qualquer solicitação do contribuinte.