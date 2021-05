Covid, 4 de maio de 2021 Emilia-Romagna: Boletim do vírus Corona hoje. Dados e infecção

Bolonha, 4 de maio de 2021 – Eles continuam caindo Emilia-Romagna, Casos positivos S. Vírus Corona. Hoje os novos casos 488 (Ontem, 641) com uma diminuição na proporção de esfregaços positivos para1,7% (Ontem 5,8%). Mas um nó conservador Bolonha Só isso, e considerando também as infecções na região de Imola, chega a 168. O segundo boicote de contágio – para dar uma ideia da lacuna – é Reggio Emilia, que tem 62.

No entanto, para a região, a semana encerrada é a semana com os menores números nos últimos seis meses:Drop off Ele diminuiu para 136 casos por 100.000 residentes. ontem 641 novos casos Um esfregaço de 11.062, de 5,8%. À tarde, a região publicará um arquivo Boletim da Covid hoje, 4 de maioEnviaremos isso para você atualizando este artigo em tempo real.

Boletim de hoje

eu 488 novos casos Dos vírus Corona registrados hoje na região, 199 deles são assintomáticos e 131 foram identificados graças ao rastreamento de contatos. A porcentagem de swabs positivos tratados é razoável1,7%. Mas o mais assustador é que “O Caso BolonhaSó que, em toda a província, incluindo Imola, chegou a 168 novos casos. O Vítimas Hoje, existem 24 casos ativos de menos de 40.000 (39.128). O Hospitalização Na terapia intensiva, é 213 a menos que ontem, 6 a menos que ontem, assim como nas enfermarias não críticas: é 1.620 a menos, 66 a menos que ontem. EU ‘meia idade Dos novos pacientes, eles têm 36,5 anos.

Vítimas hoje

Infelizmente, eles se inscreveram 24 Novas mortes: 4 na província suma arma (3 mulheres, 73, 78 e 92 anos respectivamente, e um homem de 77 anos); 2 na província Modena (Ambos homens, 57 e 78 anos); 5 na província Bolonha (4 mulheres com 60, 81, 90 e 93 anos, respectivamente, e 1 homem com 83 anos); 3 na província Ferrara (Uma mulher de 33 anos e dois homens de 73 anos); 1 A. Ravenna (Homem de 65 anos); 6 na província Forli Cesena (3 mulheres, com idades de 85, 91 e 94, respectivamente, e 3 homens, 74, 76 e 89 anos); 2 a Rimini (Ambas mulheres, 68 e 89 anos). Também relatamos uma morte, registrada pela Autoridade Sanitária Local de Ravenna Mulher de 87 anos Residente em El Mouradi (cidade urbana de Florença). Sem mortes nas províncias Piacenza e Reggio Emilia. No total, foram 12.940 mortes na região desde o início da epidemia.

Hospitalização

As hospitalizações em Emilia Romagna ainda estão diminuindo: nos departamentos médicos há 1.620 pacientes, 66 a menos do que ontem. 213 pacientes estão em terapia intensiva, 6 a menos do que ontem, Distribuído da seguinte forma: 9 a Piacenza (O número não mudou desde ontem), 15 a Parma (-2), 27 A. Reggio Emilia (-2), 30a Modena (-4), 58 a Bolonha (+2), 11 a Imola (Inalterado) 21 a Ferrara (-2), 13a Ravenna (Inalterado), 6 a Forli (Inalterado), 6 a Cesena (Inalterado) e 17a Rimini (+2).

Mapa por província: assintomático e assintomático

Veja como 488 novos casos foram distribuídos hoje: 35 A. Piacenza (Incluindo 22 sintomas), 19a Parma (Incluindo 9 sintomas), 62 a Reggio Emilia (Dos quais 23 sintomas), 51 A. Modena (Dos quais 43 são ocasionais) 155 A. Bolonha (91 sintomas), 13 casos Imola (Incluindo 5 sintomas), 14a Ferrara (Incluindo 6 sintomas), 30 a Ravenna (Dos quais 22 sintomas), 32 anos Forli (Dos quais 23 sintomas), 30 A. Cesena (Dos quais 24 sintomas) e 47 A. Rimini (Dos quais 21 sintomas). Em comparação com o que foi relatado nos últimos dias, dois casos positivos para teste de antígeno foram eliminados, mas não foram confirmados por esfregaço molecular.

Covid nas escolas Emilia Romagna

O distrito realizou um estudo estatístico de infecção em escolas, de 0 a 18 anos, e também entre professores e professores. Dos 337.637 novos casos descobertos entre 14 de abril e 2 de maio, 28.644, ou seja,8,5% pertencem a estudantes (A maior porcentagem está nas escolas primárias e secundárias) e1,3% do corpo docente.

Vacinas

Aos 15 Foi administrado como um todo 1.755.176 Doses; No total , 589.362 eu Segundas dosesOu seja, pessoas que completaram o curso de vacinação.

Enquanto isso, o Campanha de vacinação Ele se prepara para acelerar fortemente com a chegada de novas doses de vacinas programadas para maio. Em trinta dias, de 27 de abril a 27 de maio, entre as entregas já realizadas e as futuras, mais de um milhão de doses da vacina chegarão à região. Após a distribuição às empresas de saúde, em 27 de abril de 185.720 doses, a distribuição começou em maio, mês em que são esperadas 843.590 doses de quatro fabricantes diferentes atualmente aprovadas. Às 18 horas, foram administradas 25.307 doses, elevando o total desde o início da campanha para 1.738.015. 580.294 cidadãos completaram o curso de vacinação.

Emilia Romagna, diminui a incidência semanal

Declínio, embora lento, desligadoDrop off Infecção por coronavírus em Emilia-Romagna: Semana Anterior , De 26 de abril a 2 de maioBaseado em Aprox 136 Por 100 mil habitantes. A semana anterior foi 146 e a semana anterior a 160.

A região, que está sob severas restrições há mais de um mês e meio, também está “respirando” em termos de Pressão hospitalar: o número de no Hospital Ao todo, caiu para menos de duas mil vezes pela primeira vez desde o final de outubro. Até o momento, 219 pacientes estão em tratamento intensivo e 1.687 pessoas (1.906 pessoas em geral) estão em outros departamentos da Covid. O número de mortos também é o mais baixo em cerca de seis meses, embora ainda seja extremamente alto: na semana passada, 115 pacientes morreram de Covid-19. Para encontrar um número menor, é preciso voltar à última semana de outubro (86 vítimas).

A taxa de infecção diminui para cada 100.000 pessoas no total Governatorato Exceto para duas regiões: a área metropolitana de Bolonha e Piacenza. O bolonhesa Na semana que acabou de terminar, foram registrados 134 casos (dos 125 na semana anterior). Piacenza É 105, contra dois aumentos consecutivos (de 98 em 19-25 de abril e 12-18 de abril). Todas as províncias estão bem abaixo do limite crítico de 250 casos por 100.000 habitantes: Forli Cesena continua a ser a região com a taxa mais alta (183), seguida por Reggio Emilia (176), Rimini (162), Modena (136), Bolonha (134) , Ravenna (122), Parma (119), Piacenza (105), Ferrara (69).

