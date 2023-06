Milão – Outros grandes nomes se juntam às comemorações do Sky de 20 anos atrás na Itália. Além dos já anunciados nas últimas semanas, o evento estará presente nos dias 14 e 15 de junho em Milão no prestigioso Palazzo Reale: Francesco bagnaiapiloto de MotoGP, Alessandro bratiSecretário-Geral da Autoridade do Condado de Po River-MiTE, Federico engraçadoSky Sports Narrador Carlo calendáriosecretário de negócios, Lúcio CursosCompositora, Samanta cristoforettiAstronauta da ESA Abdel Hamid Mohamed UrsoO primeiro-ministro interino da Líbia, Alessandro Del Piero e Francisco TottiLendas do futebol, Fábio FuniniO tenista Attilio fontePresidente da Região da Lombardia, Giancarlo GiorgettiMinistra da Economia e Finanças, Andrea GolotaO co-presidente do Memorial International, Michael Khodorkovskyum dos maiores opositores políticos da coloque dentroArtur Krisj? nis KarishPrimeiro-ministro da Letônia, Ignatius RússiaPresidente do Senado Carlos NórdioMinistra da Justiça Flávia lápisvencedor do US Open Tennis Championships 2015, Mathieu RenziDaniela, presidente da FIFA na Itália SantanchesMinistro do Turismo.

Para esta ocasião, a Sala delle Cariatidi do Palazzo Reale será transformada em um excepcional estúdio de televisão, onde testemunharão personalidades do mundo da política, economia, esportes, cultura, indústria, ciência e entretenimento. Convidados fascinantes falarão e falarão uns dos outros, imaginarão novas perspectivas e cenários futuros e também discutirão os próximos desafios para a indústria criativa e televisiva. Dois dias para relembrar os vinte anos de inovação, histórias únicas, grandes esportes e muito mais que a Sky mudou o mundo da televisão. E seu compromisso permanece, ainda hoje, em inventar e experimentar novas tecnologias e novas linguagens, sempre de olho no futuro.

As outras convidadas que farão parte, já anunciadas, são: Andrea meu escravoMinistro dos Esportes e Juventude, Trio de Comédia Aldo Giovanni e Giacomo, Paolo Panchero, NBA Basketball Star, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciolo e Giorgio Locatelli, Chefs e Juízes Master Chef Itália, Paolo Bertolucci, Lenda do Tênis Italiano, Marco Pucci, Ator, Alessandro Borghese, chef e apresentadora de TV, Victoria Capello, apresentadora de TV, Fabio Capello, lenda do futebol, Paola Cortellesi, atriz, roteirista e diretora, Marco D’Amore, ator, diretor e roteirista, Giancarlo Di Cataldo, escritor, dramaturgo e autor de televisão, Costantino Della Gherardesca, apresentador de TV, Diego Dominguez, jogador de rugby ítalo-argentino, Matteo Garrone, diretor, Gialapa Ensemble, Marco Santin e Giorgio Girarducci, Sofia Joggia, campeã olímpica de patinação artística, Valeria Golino, diretora e atriz, Carlo Lucarelli, escritor e apresentador de TV Giovanni MálagoO chefe de Kony, Riccardo Milani, diretor e roteirista, Francesco Montanari, ator Matteo plantadoMinistro do Interior Gilberto Becchetto Frattin, Ministro do Meio Ambiente e Segurança Energética, Michelangelo Pistoletto, Artista, Alessandro Roya, Ator, Tommaso Sacchi, Conselheiro da Cultura do Município de Milão, Pepe Sala, Prefeito de Milão, Rachel Sangioliano, Jogadora de Voleibol 2002 Campeão do mundo, Nicola Savino, apresentador de TV e rádio, Mikhail Savva Center for Civil Liberties, Prêmio Nobel da Paz 2022, Elie Schlein, Secretário do Partido Democrático, Silvana Cearra, Presidente do Tribunal Constitucional, Antonio Skorati, Escritor, Sara Simoni, Campeã Olímpica de Salto em Altura, Stefano Sollima, Diretora Valentina Vezzali, Campeã Olímpica na Esgrima, ex-agente do primeiro-ministro encarregado de esportes, Baby View, campeão paraolímpico Don Winslow, escritor, Andrea Zorzi, jogador de vôlei da “Geração dos Fenômenos”.

O evento especial “Meet LORENZO” encerrará os dois dias, data em que Jovanotti subirá ao palco a partir das 21h00 de quinta-feira, 15 de junho. A entrada é gratuita enquanto durarem os lugares. “Sky 20 years”, em colaboração com a Prefeitura de Milão, será gratuito e aberto ao público. Para participação presencial, informações e inscrições no SKY TG24.IT e SKY SPORT.IT, o acesso será garantido enquanto houver vagas. O evento será ao vivo nos canais Sky 501 e 251 e transmitido nos canais digitais Sky TG24 e Sky Sport. Ampla cobertura de TV também no Sky TG24 e Sky Sport 24.