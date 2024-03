Combustível: 2 mil milhões de euros roubados e ainda estamos a pagar Polícia financeira descobre faturas inexistentes

A polícia financeira descobre mais de 2 mil milhões de euros de fraude fiscal com faturas inexistentes e aumentos de preços e, no final, adivinha quem vai pagar?

O período histórico em que vivemos nos obriga a investigar cada pequena coisa Despesas adicionais Isso é o que somos obrigados a fazer mensalmente e evitar sofrimento derramamento de sangue Nós tentamos de todas as maneiras Economize o máximo possível. Porém, apesar de nossos inúmeros esforços, sempre acabamos no final… Eles são desenraizados por terceiros Roubo e fraude fiscal.

Um dos elementos que aumenta o orçamento do motorista é Gás E agora lá Polícia financeira Descubra um Fraude fiscal de mais de 2 mil milhões de eurosEste é um número inimaginável Pesa muito sobre nós, consumidores inconscientes. Um verdadeiro golpe baixo que abala a confiança e a vontade de continuar possuindo algo tão caro como um carro.

E no setor de combustíveis todo ano Vemos desaparecer 2 mil milhões de euros e é uma fraude fiscal que se junta Taxas cobradas (Impostos sobre gasolina e gasóleo) fImposto sobre o Valor Acrescentado. Os maiores números foram registrados Entre 2018 e 2020quando o combustível foi entregue ilegalmente 300 milhões de litros por mês. Por outras palavras, nesse período houve mil milhões de dólares em tarifas mais mil milhões de dólares em impostos sobre o valor acrescentado perdidos.

Isso é o que veio da análise Roberto Alessio Chefe da Autoridade Aduaneira. Revelação de fato Frígido O que onera o orçamento do país e, portanto, sobre os nossos ombros. Para roubar todo esse dinheiro Comércio secreto realizado por outros países da UE.

Como trapacear no combustível

alguns países União Europeia Eles negociam Ilegalmente Produtos energéticos que não estão sujeitos a rastreamento eletrónico como, por exemplo, Lubrificante leve e de baixa viscosidade. Até recentemente, o cerne do golpe era que você só precisava de um produto Documento de transporte em papel Para poder viajar entre países.

Os documentos em papel são facilmente alterados e/ou ignorados pelos controlos e, portanto, estes óleos têm sido transportados livremente entre países de uma forma completamente ilegal. Felizmente, A partir de outubro de 2020 Foi submetido emE-dasou o Acompanha documento eletrônico O que deve ser usado para transferência Todos os produtos energéticos.

O pensamento verde pode enviar todos para o vermelho

O relatório de Alice terminou com aviso Sobre a Uma grande variedade de biocombustíveis E seu impacto relativo no custo final. O biocombustível é um combustível obtido a partir de Matérias-primas de origem agrícola A vantagem é que provém dessas matérias-primas Renovável e ambiental.

Custo de mistura Dos combustíveis orgânicos aos combustíveis fósseis é igual Cinco centavos por litro Mas esse preço aumentará de acordo com as obrigações a ele relacionadas Transformação ambiental. Isto levará a um Um aumento desproporcional de práticas ilegais Causando assim fraude fiscal A preocupação verde com o meio ambiente é uma conta vermelha para os consumidores.