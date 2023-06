Borsa Italiana, comentário de audiência de 8 de junho de 2023

As ações do setor bancário continuam em destaque: Monte dei Paschi di Siena continua com bom desempenho. Lottomatica entonação positiva

Os principais índices da Bolsa Italiana e dos principais centros financeiros europeus confirmado na região positiva. às 15h25 FTSEMib Subiu 1,03%, para 27.333 pontos, após oscilar entre a mínima de 27.005 pontos e 27.384 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Itália Todas as Ações Ele ganhou 0,95%. direção oposta a Chapéu médio da FTSE Italia (+0,27%) f Estrela do FTSE Itália (-0,14%). o bitcoins Ainda é inferior a $ 26.500 (pouco mais de 24.500 euros). o Spread BTP-Bund Confirmou-se abaixo de 180 pontos, com o retorno do BTP de dez anos oscilando em torno de 4,25%. EU’euro Ultrapassou $ 1.075. pontos importantes entre Ações de bancos. o Banco BPM Registou uma subida de 0,78% para 3,845 euros. O instituto anunciou ter concluído uma nova emissão de Green Senior Non Preferred, com maturidade de cinco anos e possibilidade de reembolso antecipado em junho de 2027, no valor de 750 milhões de euros. As encomendas ascenderam a 1,3 mil milhões de euros. O título foi emitido a 99,955% e pagou um cupom fixo de 6%. melhor desempenho para Monte dei Paschi di Siena (+ 1,45%) f Mediobanca (+2,53%). Extensão STM (+0,65%) Ele consolida a forte alta alcançada na sessão anterior. No FTSEMib, aumenta para CNH Industrial (+1,9%) e estrelas (+ 1,75%). entonação positiva de Lutomática (+2,08% para 8,295 euros). As primeiras indicações dos bancos de investimento sobre a empresa após a chegada da listagem: prevalecem os indicadores de compra das ações. Ella Ele foi suspenso por ultrapassagem após postar uma vantagem teórica de 18%. READ Três plantas por 100 habitantes



