Gasolina, diesel e metano: apenas um sobreviverá (e é o único dia que sobe)

Embora só recentemente exista um carro elétrico, esta tecnologia ainda está reservada para um pequeno número de pessoas e levará anos até que se torne verdadeiramente difundida. No momento, os três tipos de combustível do carro continuam sendo a gasolina clássica, o diesel e o GLP.

Porém, o mercado vem apresentando tendências bastante perceptíveis que demonstram a necessidade de economia de unidades O desenvolvimento desses motores está ocorrendo em uma direção muito específica. Vamos começar imediatamente com o que atualmente parece ser o maior perdedor dos três, o diesel. As regulamentações europeias que se concentram cada vez mais no meio ambiente estão penalizando cada vez mais o tipo de dieta que antes era a favorita de quem queria economizar.

Tendências cada vez mais críticas, à espera da tendência elétrica

O diesel está se tornando cada vez mais indigesto tanto para as autoridades que combatem a poluição quanto para os motoristas, e as tendências do mercado ilustram isso claramente. Os motores a gasolina também estão em declínio. Aqui, também, a falha está no custo do combustível e nos regulamentos que, embora não atinjam tanto quanto os motores a diesel, têm o efeito do dispositivo. Pelo menos o verdadeiro vencedor na evolução das tendências do mercado é o GLP. Mas, além de considerações fáceis, o que leva os consumidores ao GLP. Em primeiro lugar, é claro que a primeira razão reside no custo de operação. O combustível GLP afeta os cálculos do motorista em cerca de metade do que a gasolina. Este é claramente um motivo muito forte. A dificuldade de encontrar plumas de GLP está sempre diminuindo.

Os antigos motivos que antes se desviavam da GPL, ou seja, perigo e baixo desempenho, agora foram amplamente abolidos Do desenvolvimento técnico deixou praticamente nada além de vantagens.

Por fim, é preciso dizer que o sistema de GLP é mais ecologicamente correto, portanto, também nos permite respeitar o meio ambiente. Se está longe do tão esperado motor elétrico, também está longe do impacto ambiental do diesel e da gasolina.