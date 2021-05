Sostegni bis decreto luz verde: trabalho não reembolsável e pacote de bebidas, aqui estão os procedimentos

Prorrogação da suspensão da cobrança de impostos até 30 de junho, pacote de trabalho com contrato de reemprego e isenção de emprego, concursos rápidos para 3.000 professores em disciplinas científicas, pagamentos não reembolsáveis ​​para 15,4 bilhões de IVA afetado pela epidemia, 3,3 bilhões para o setor de turismo. Estas são algumas das medidas do Decreto Sostegni bis que foi aprovado pelo Conselho de Ministros e financiado com 40 bilhões de déficits adicionais.

Refrescos e ajustes de final de ano

Um total de 15,4 bilhões de euros foi reservado para lanches corporativos e valores do IVA afetados pela crise pandêmica. Em detalhe, o decreto prevê 11,4 bilhões para contribuições não reembolsáveis, dos quais 8 bilhões para contribuições autopagadas já disponibilizadas no âmbito do Primeiro Decreto Sostegni e outros 3,4 bilhões para integração, a pedido, derivado de uma comparação do volume de negócios entre o período de 1º de abril de 2020 a 31 de março de 2021 E o período de 1º de abril de 2019 a 31 de março de 2020. Outros 4 bilhões foram destinados ao saldo ao final do ano, com base na diferença do econômico resultado do ano em relação ao ano em curso. O período de tributação em 31 de dezembro de 2020 comparou com o período de tributação corrente em 31 de dezembro de 2019, deduzidas as eventuais subvenções já reconhecidas pela Agência Fiscal.

100 milhões para negócios fechados

Financiamento de 100 milhões para o ano de 2021 para atividades encerradas, por um período de pelo menos quatro meses no total, “entre 1º de janeiro de 2021 e a data de transferência deste decreto”. O fundo foi estabelecido no orçamento do Ministério do Desenvolvimento Econômico.

Os registros fiscais cessaram até 30 de junho

Aí vem a prorrogação até 30 de junho do prazo para suspensão de faturas tributárias e execução de hipoteca. Permanecem em vigor os procedimentos, medidas e obrigações adotadas pelo agente cobrador no período de 1º de maio de 2021 até a data de entrada em vigor deste decreto.

Apoio turístico e bônus de férias

Os fundos para o turismo aumentaram para 3,34 bilhões, somados aos 700 milhões de euros do primeiro decreto de Sostegni. Outros 150 milhões de pessoas estão chegando a agências de viagens, operadoras de turismo, operadoras de turismo de hotéis, guias turísticos, líderes turísticos e ônibus de turismo. Um fundo foi estabelecido no Ministério do Turismo para promover os centros históricos das Cidades da Arte. Também foi confirmada a prorrogação do bônus de férias, que também pode ser utilizado em agências de viagens e operadoras de turismo, além de hotéis, agoturismo e hospedagem. Foram também alargados os privilégios contributivos (isenção do pagamento de contribuições a operadores turísticos, termas e estabelecimentos comerciais. No limite do dobro das horas de aumento salarial, que já eram utilizadas em janeiro, fevereiro e março de 2021).

100 milhões para as montanhas e 170 milhões para fantasias e casamentos

Outros 100 milhões chegam para o setor de montanha mais os 700 milhões do Decreto de Sostegni. 170 milhões destinam-se ao setor têxtil e da moda, a outras atividades econômicas particularmente afetadas pela emergência epidêmica, como a alimentação em centros históricos e a organização de casamentos, parques, aquários, parques geológicos e zoológicos.

50 milhões para compartilhar carros e ônibus escolares

Um fundo de 50 milhões de euros para desembolsar contribuições a favor de empresas, administrações públicas e escolas que, mediante nomeação de um diretor de mobilidade, elaborem, até 31 de julho de 2021, um plano de viagens trabalho-de-casa para funcionários e escola-de -home – a casa dos funcionários e alunos da escola. Em particular, prevê-se que até 35 milhões de euros em contribuições sejam alocados em benefício de empresas e administrações públicas que irão beneficiar dessas contribuições para financiar iniciativas de mobilidade sustentável, incluindo montagem de automóveis, car sharing, montagem e compartilhamento de bicicletas. . Outros 15 milhões de euros foram atribuídos a escolas para financiar iniciativas de mobilidade sustentável desde Bidibus, montagem de automóveis, partilha de automóveis, montagem de bicicletas e partilha de bicicletas.

Dinheiro na escola

350 milhões em 2021 para escolas públicas para alocar despesas com a compra de bens e serviços e uma contribuição de 50 milhões para pares.

Processo de recrutamento rápido para professores

Processo de recrutamento rápido para, para o ano letivo 2021-2022, professores já qualificados com 3 anos de docência, ainda que não consecutivos, nos últimos 10 anos letivos para além do ano em curso. Os docentes serão nomeados a partir de setembro com contrato a termo e serão submetidos a uma formação anual, durante o ano letivo, que será efetivamente um ano de «experiência». Se os professores não passarem nos exames do primeiro ano de treinamento, eles terão que repeti-los. Haverá um procedimento simplificado e acelerado de competição de hastes. A competição, que terá início no verão, inclui uma prova escrita, uma prova oral e uma formação de classificação até 31 de agosto de 2021 com base nas notas obtidas nas provas.

Cigs para empresas em crise e redução da jornada de trabalho

As empresas que viram uma redução de 50 por cento em seu faturamento em comparação com o primeiro semestre de 2019 podem se inscrever para fundos excedentes extraordinários por um máximo de 26 semanas. A redução horária média não pode ultrapassar 80% das horas diárias, semanais ou mensais de trabalho dos trabalhadores afetados pelo acordo coletivo. Para cada trabalhador, a redução percentual total do tempo de trabalho não pode exceder 90 por cento para todo o período estipulado no acordo coletivo. O Cigs também foi prorrogado devido ao encerramento e aumento do Fundo Social de Recrutamento e Formação.

Um pagamento único de 1.600 euros para trabalhadores sazonais

Subsídio único de 1.600 euros para trabalhadores sazonais e para o departamento de turismo e lazer.

Primeiro comprando uma casa

O auxílio para compra da primeira casa foi confirmado para jovens menores de 36 anos em relação atípica de trabalho. Até 30 de junho de 2022, a prioridade é dada aos pedidos apresentados por aqueles que apresentem menos de 30.000 euros e o montante máximo da garantia que pode ser concedida é aumentado para 80% do montante de base. A moratória do fundo de garantia aumentou em 290 milhões em 2021.

Contrato de reemprego

O contrato de readmissão é até 31 de outubro de 2021. Empregadores do setor privado, com exceção do setor agrícola e do trabalho doméstico, que empregam trabalhadores com contrato de trabalho a termo, por um período máximo de seis meses, são reconhecidos como isentos do pagamento de 100 por cento das contribuições para a segurança social, excluindo prémios pendentes e contribuições para o Inail, até € 6.000 numa base anual, com reavaliação e exigibilidade mensal.

O custo das contas, aluguéis e tarifas

Prorrogação da redução do custo da conta de luz até 31 de julho para as atividades afetadas pela crise epidêmica, prevista para junho. A isenção do imposto de renda foi renovada por um período de 5 meses, de janeiro a maio, para as empresas que registraram perdas de 30% na comparação entre 1º de abril de 2020 – 30 de março de 2021 e o mesmo período de 2019-2020, enquanto a o procedimento para turistas foi alargado a empresas de alojamento, agências de viagens e operadores turísticos, até 31 de julho. 600 milhões para os municípios para reduzir as tarifas para grupos econômicos em dificuldades.

Crédito fiscal para desenvolvimento e esterilização de vacinas

As atividades de investigação e desenvolvimento de medicamentos inovadores, incluindo vacinas, têm direito a uma isenção fiscal de 20% dos custos incorridos de 1 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2030, ‘desde que o beneficiário do auxílio se comprometa a conceder licenças não exclusivas em condições não mercantis. Terceiros discriminatórios no Espaço Económico Europeu “. A saúde privada também poderá administrar vacinas. Um crédito tributário de 30% também é fornecido a empresas, números de imposto de valor agregado, entidades não comerciais, entidades do terceiro setor e entidades religiosas civis reconhecidas, para despesas incorridas nos meses de junho, julho e agosto de 2021 para a desinfecção de os ambientes e ferramentas usados ​​e para a compra de equipamentos de proteção individual e outros dispositivos destinados a garantir a saúde dos trabalhadores e usuários, incluindo os custos de administração dos tampões Covid-19. O crédito fiscal é de no máximo 60.000 euros por beneficiário, dentro do limite total de 200 milhões de euros para 2021.

