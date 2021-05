Stocks, subindo continuam, mas Unicredit e Intesa pesam na Piazza Avari

A subida continua a Bolsas de Valores Européias. Após as altas de segunda-feira à noite e em Wall Street, os mercados de ações tentam fechar a semana abaixo da marca dos ganhos: dados positivos sobre os pedidos semanais de seguro-desemprego (no nível mais baixo desde o início da epidemia) e a alta da tecnologia setor nas listas dos EUA após três sessões “vermelhas”, levou a acalmar o clima entre os investidores em relação à recuperação econômica. No centro das compras em nível continental estão os setores de tecnologia e automotivo. A Piazza Affari ainda busca 25 mil pontos em FTSE MIB.

Na Piazza Affari Unicredit sob: Cashes knot e tema M&A

Em Milão, Enel e Diasorin lideram os aumentos, enquanto os investidores permanecem cautelosos sobre a questão bancária: as franquias saltaram sobre os DTAs a partir do último lançamento do Dl Sostegni bis, mas com rumores na imprensa de relançamento de possíveis fusões triplas UniCreditE Mps e Banco Bpm. O Unicredit caiu. O banco deixará de pagar o cupom dos instrumentos “monetários” no final de maio e na comparação com 2020 em função dos prejuízos registrados no último exercício: enquanto essa notícia “pode ​​surpreender negativamente o detentor da nota – analistas explique. Citi – isso não deve afetá-los. “Sobre a capacidade do banco de pagar dividendos sobre dividendos de 2021 ou ter efeito sobre a recompra. Entre os banqueiros também para baixoIntesa San Paulo. Diasurin Ainda no centro das atenções graças ao lançamento de um novo teste em mutantes Covid mutantes. ele corre Nexl Sobre rumores de novas micro aquisições que Nexi e Sia estão estudando. Fincantieri Concedida a 2ª fragata de mísseis Constellation para a Marinha dos Estados Unidos. Na frente macroeconômica, entre os dados esperados estão os PMIs da Zona do Euro e dos EUA, Vendas de Casas Existentes em abril e Confiança do Consumidor em maio.

Enel está entre os melhores: sair do Open Fiber está pronto

Enell Em estoque: O grupo agora está pronto para entregar as atividades de telecomunicações: a assinatura de contratos de venda de ações da Open Fiber é, de fato, ‘iminente’. Isso foi confirmado pela própria Enel em respostas às perguntas dos acionistas apresentadas na reunião, explicando como a venda da Open Fiber (40% para Macquarie Infrastructure Real Asset e 10% para Cdp Equity) deve ser fechada no quarto trimestre, mas com uma enxurrada de pré-condições: “ A conclusão da venda da totalidade da participação da Enel na Open Fiber para Mira e Cdpe, prevista para o último trimestre de 2021 – escreve a Enel – está sujeita a uma série de condições, incluindo a aquisição, pelos bancos financiamento Open Fiber, de renúncias necessárias à conversão para Mira, com 40% do capital social da Open Fiber detido pela Enel, e a conclusão dos procedimentos relacionados com a autoridade de ouro na Presidência do Conselho de Ministros e o mandato emitido pela Autoridade Comunitária Antitruste.

Bolsa de Valores de Tóquio: + 0,8% Nikkei com campanha de vacinação na virada

Uma sessão positiva na Bolsa de Valores de Tóquio, com o apoio de Wall Street e a notícia da aprovação das vacinas antivírus da AstraZeneca e Moderna, o que pode dar um novo impulso à cansada campanha de vacinação do país. No final da negociação, o índice Nikkei subiu 0,78%, para fechar em 28.317 pontos, e o índice Topix mais amplo subiu 0,32%, para 1.902,02 pontos.

Btp, espalhe-se e desça um pouco



Em uma ligeira diminuição para spread entre BTp e Bund No mercado secundário MTS para títulos do governo. A diferença de rendimento entre o benchmark BTp de 10 anos (Isin IT0005422891) e o mesmo vencimento alemão é indicada nas primeiras negociações a 115 pontos base de 116 pontos no final da vigília. O rendimento no benchmark BTp por dez anos caiu para 1,05% de 1,06% da última referência registrada em 20 de maio.