O Peugeot e-Rifter recebeu uma reformulação

Duas ou três filas de assentos – o Peugeot e-Rifter Ele foi exposto a uma quantidade razoável Remodelação de cabelo Com o objectivo de se adaptar cada vez mais às necessidades de quem o utiliza Vários espaços elétricosSeja como meio diário ou para atender às necessidades de entretenimento. A versão atualizada também mantém ambas as versões 5 e 7 lugaresrespectivamente com comprimento padrão (4,40 metros) e longo (4,75 metros). Em vez disso, aumentaindependênciaque agora cabe 320 km Ele é anunciado com uma única carga, ou seja, 40 quilômetros a mais que o modelo atual. Assim, o e-Rifter continua a representar uma opção viável para os clientes que levam uma vida ativa, concorrendo com modelos elétricos como o Ford Tourneo Courier (cuja versão elétrica chegará em 2024), o Renault Kangoo e o Toyota Proace City Verso, bem como outros veículos da galáxia Stellantis.

Espaço e tecnologia – o Peugeot e-Rifter Foi atualizado com um novo painel frontal, com uma grade com o novo logotipo da Peugeot no centro. Nas laterais destaca-se a assinatura luminosa das garras da marca francesa. Estão disponíveis duas novas cores, Sirkka Green e Kiama Blue, que visam realçar o espírito exterior do automóvel, que fica evidente nas grandes cavas das rodas, protecção lateral, barras de tejadilho e excelente distância ao solo. lá Painel Este novo e-Rifter foi totalmente remodelado, com especial atenção à qualidade. para’Eu- Cockpit Tal como acontece com todos os modelos Peugeot, possui uma tela sensível ao toque de 10 polegadas de alta resolução, um painel de instrumentos totalmente digital e um volante integrado aquecido revestido em couro. Muitos quartos Porta-luvas Estão distribuídos por todo o habitáculo, com um volume máximo de 186 litros, enquanto os bancos – todos individuais mesmo na segunda e terceira filas – são revestidos com novo tecido cinzento claro: o banco do passageiro e os bancos traseiros rebatíveis no chão. Grandes superfícies de vidro complementam o teto Zenith. O porta-malas oferece um Carregando espaço Varia de 775 litros para a versão de cinco lugares a 4.000 litros para a versão longa com os bancos rebatidos.

Mesmo desempenho, mais autonomia – o Peugeot Funcionou de forma eficiente Dispositivo de cracking eletrônicoIsso permite maior independência sem afetar o desempenho. Com potência máxima 136 cv E dois deles 270 NmO e-Rifter pode acelerar de 0 a 100 km/h em 11,2 segundos e atingir uma velocidade máxima de 135 km/h. Para melhorar a independência, o dispositivo de crack eletrônico é equipado com Frenagem regenerativa Que funciona em três níveis. Além disso, está também equipado com bomba de calor. O carregamento é realizado graças a um carregador integrado de 7,4 kW ou, opcionalmente, a um carregador trifásico de 11 kW. lá Bateria de 50 kWh Pode ser recarregado em poste público com capacidade de 100 kW em 30 minutos (de 0 a 80%), em caixa de parede em 5 horas se for de 11 kW e em 7,5 horas se for de 7 kW, durante o carregamento a partir de uma tomada doméstica reforçada de 16 A demora 15 horas. A gama de tecnologia de segurança é extensa, com um total de 17 sistemas de assistência à condução, incluindo o novo controlo de cruzeiro adaptativo.