Clima severo, produção mundial de petróleo diminui 18%

O clima extremo na região do Mediterrâneo afecta cada vez mais a produção de petróleo, com poucas excepções. A produção dos sete principais países produtores de petróleo do mundo será este ano 7% inferior à de 2022, mas registará -23% face à média dos últimos quatro anos. Isso é o que eu aprecio Tempos de azeite, que prevê uma produção total de pouco menos de dois milhões de toneladas proveniente de Espanha, Itália, Tunísia, Grécia, Turquia, Marrocos e Portugal. A produção global de petróleo deverá atingir 2,4 milhões de toneladas (-18% face ao ano passado).

O declínio resultante nos estoques faz com que os preços subam em todo o mundo. Especialmente na Itália, países onde, em média, são consumidos anualmente mais de meio milhão de toneladas de petróleo.

Olifonews Resuma a situação em cada um dos sete países analisados.

Espanha

Após um colapso na produção no ano passado, espera-se uma ligeira melhoria, passando de 664.033 toneladas em 2022/23 para 765.362 toneladas em 2023/24 (+15%). Mas ainda está longe das médias dos últimos quatro anos.

Itália

A Itália recupera o segundo lugar no ranking dos produtores globais com expectativas de produzir 290 mil toneladas de azeite (+23% face a 2022), graças à tendência agrícola na Apúlia, Calábria e Sicília, onde se concentra mais de 70% da produção nacional. concentrado. Por outro lado, as regiões Norte tiveram um fraco desempenho, mantendo a produção abaixo da média dos últimos quatro anos.

Tunísia

O país do Norte de África sobe para o terceiro lugar na produção mundial com uma estimativa de 220 mil toneladas de petróleo, um aumento de 40 mil em relação à última campanha. Isto graças às chuvas em momentos cruciais e a duas espécies locais que se revelaram particularmente resistentes às altas temperaturas.

Grécia

Depois da colheita excepcional da última campanha (330 mil toneladas), as estimativas para este ano são de 200 mil toneladas. Cerca de 40% de perda devido a eventos climáticos severos e incêndios. Principalmente na ilha de Creta, que equivale a um terço da produção grega.

Turquia

A Turquia, que no passado se tornou o segundo maior produtor do mundo, está em colapso. Das 421 mil toneladas do ano passado, a campanha atual deverá ser inferior a 180 mil toneladas, aproximadamente 60% menos.

Marrocos

Marrocos dá um salto em frente com uma produção estimada em 171 mil toneladas, um aumento de 10% em relação ao ano passado. A tendência crescente em relação aos últimos quatro anos também foi confirmada.

Portugal

Portugal também teve um bom desempenho, que graças ao clima favorável e à entrada da produção de vinha em novas regiões deverá atingir este ano as 145 mil toneladas.