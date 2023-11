Conferência da Gallery d’Italia em Nápoles 2023: ética, legalidade e economia

O procurador do tribunal de Nápoles dará corpo à história das suas experiências institucionais e profissionais Nicola Gratteri e cofundador e presidente do GOEL Gruppo Cooperativo Vincenzo LinarelloEle ligou para discutir o assunto Ética eficaz: uma experiência positiva na Calábria.

Há um outro tema que merece acompanhamento e estudo contínuos, e que está relacionado com a fragmentação social e o carácter contraditório da actualidade, ao qual se dedica Como reconstruir um senso de comunidade por meio da legitimidade. Eles vão discutir isso Rita Caprio Presidente da Cooperativa Social L’Uomo e il Legno, Chiara Ciccarelli Coordenador da Sociedade de Comparação, Simaco Perillo Presidente da Sociedade Cooperativa Social Beyond Dreams H Angélica Viola Gerente de Desenvolvimento Orsa Maggiore Cooperativa Sociale.

Diretamente relacionado ao tema anterior está outro tema que foi abordado durante a conferência: Como trabalhar de forma integrada e eficaz em benefício de quem opta por trabalhar legalmente. Neste caso, as ideias de ação e análise serão apresentadas pelo coordenador do comitê Don Pepe Diana Salvatore Cocchipelo Chefe de Impacto do Intesa Sanpaolo Andrea Lecce E pelo Presidente da Fundação Pol.is Dom Tonino Palmes.

A jornalista tem a tarefa de administrar a intensa manhã de trabalho como supervisora Maria Latella.