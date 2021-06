O alerta veio para os Estados Unidos da França- Corriere.it

do nosso repórter

Pequim – o que está acontecendo em Usina nuclear chinesa em Taishan, no sul da província de Guangdong? Os Estados Unidos foram informados no dia 8 de junho pela empresa francesa framatum De «ameaça iminente de vazamento de radiação“.O Conselho de Segurança Nacional em Washington está avaliando a situação há uma semana e hoje a notícia foi enviada a ele.” CNN. Segundo fontes governamentais da televisão americana, a situação não está no “nível de crise”, mas merece atenção. O governo Biden deixa claro que, em caso de perigo, os Estados Unidos serão convidados a apresentar Alerta internacionalao abrigo dos tratados de acidentes nucleares.

A empresa Framatome, controlada pela French Electric Corporation, esteve envolvida no projeto e construção da planta chinesa e, de acordo com a reconstrução, realizada no final de maio que algumas anomalias, foi decidido submeter um pedido em 8 de junho em uma carta ao Departamento de Energia de Washington, para receber Assistência de gerenciamento de alarme. Segundo fontes de Washington, técnicos franceses que trabalham em Taishan informaram que as autoridades chinesas haviam recentemente aumentado e dobrado os critérios de admissão para nível de radiação Vire o painel de controle para evitar ter que interrompê-lo devido a um vazamento. Agora, o nível de radiação também aumentará para 90% do novo limite.





Há um constrangimento em Paris: em nota, a Framatom afirmou que está monitorando a “evolução de um padrão operacional” para os reatores, mas que “a usina está operando dentro dos padrões de segurança autorizados”. questão sensível, que é uma triangulação incomum entre Paris, Pequim e Washington. Especialistas explicam para CNN Que a empresa francesa recorreu aos americanos em busca de assistência remota na gestão da situação: os protocolos internacionais de segurança prevêem esse tipo de cooperação em caso de “risco de vazamento radioativo iminente”, a mesma frase usada nas comunicações da França. READ Imposto corporativo global: os países que correm o risco de nos perder

houve Primeira resposta chinesa: As alegações de níveis perigosos de radioatividade em torno de Taishan são falsas, “Os dois reatores atendem aos padrões de segurança nuclear e estão operando normalmente.” A ilustração foi postada no site da Central na noite de domingo, antes CNN difundir seu serviço. É claro que os chineses receberam um pedido de informações das autoridades norte-americanas e reagiram com antecedência.

A usina está localizada em Taishan, em Uma das áreas mais densamente povoadas da China, perto de Guangzhou (Cantão), Shenzhen e Hong Kong. A sua construção, numa joint venture entre o China General Nuclear Power Group e a Électricité de France, foi adiada: as obras começaram em 2008, o primeiro reator entrou em funcionamento em dezembro de 2018 e o segundo em setembro de 2019. Dois Evolutionary Power Reactor (EPR) de design francês, o primeiro do mundo a entrar em produção. De acordo com a estatal de Pequim, eles estão trabalhando “com segurança para indivíduos e residentes, e o segundo foi consertado em 10 de junho”.

A imprensa chinesa não mencionou a novidade no momento Boatos se espalharam dos Estados Unidos e poucos comentários circularam até nas redes sociais, em geral muito mais rápidas no atendimento a situações de crise. Wang Yigang, membro do Instituto de Economia Industrial, escreveu no Weibo (mandarim no Twitter), que as alegações são mais uma prova de “Imperialismo norte-americano que visa conter a ascensão nuclear da China para forçá-la a desenvolver apenas energia solar e eólica. “