Quando é que o plano de recuperação italiano será aprovado pela Comissão Europeia?

A resposta da Comissão Europeia a Plano Nacional de Recuperação e Resiliência O italiano está chegando. Agora é questão de dias, mesmo que a data ainda não tenha sido formalizada. Ursula von der Leyen Uma verdadeira turnê pela União Européia começará nos próximos dias. A Presidente da Comissão da UE irá apresentar-se país a país e capital a capital, para dar uma opinião pessoal sobre os planos individuais. O jogo de volta à Itália deve ser confirmado no final desta semana, mas tudo leva ao próximo dia 22 de junho, quando von der Leyen chega a Roma depois de ter estado na Espanha e Portugal em 16 de junho, na Grécia e na Dinamarca em 17 de junho e em Luxemburgo . . Em 18 de junho.

O Presidente da Comissão virá a Roma para dar Luz verde oficial Para o Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, que a Itália apresentou há um mês e meio, também projetou tempos de resposta, permitindo uma resposta até o final do mês. A intenção dos Estados-Membros e da Comissão sempre foi acelerar o mais rapidamente possível. Quanto antes o dinheiro chegar, melhor para todos. Durante a visita, Ursula von der Leyen deve visitar um dos projetos listados no Pnrr italiano, mesmo que ainda não se saiba qual é. A viagem do comissário europeu é mais um passo para o início do desembolso dos 750 mil milhões de euros destinados aos países europeus.

Enquanto isso, o trabalho em Bruxelas continua inabalável. “Recebemos um número recorde de pedidos“, explicou a Comissária Europeia para a Política Regional, Elisa Ferreira, em audiência na Comissão de Orçamento do Parlamento Europeu. Ben 706,”Mais do que nunca para programas anteriores de assistência correcionalFerreira anunciou isso apresentando os resultados da primeira chamada lançada este ano para dar acesso ao programa que visa fornecer suporte técnico aos países participantes em projetos de reforma. Só em 2021, a UE apoiará mais de 220 soluções que afetam todos os problemas de acesso da próxima geração da UE: Digitalização, economia verde e administração pública. “Ajudamos com a governança eletrônica, modernizando processos judiciais, fortalecendo as compras públicas, treinando funcionários públicos e muito maisFerreira explicou.