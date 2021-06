Vacina Pfizer, mulher morre após primeira dose: investigação em andamento

A morte de Biella, de 53 anos, virou notícia depois que se descobriu que a mulher havia recebido a vacina Pfizer seis dias antes. Agora existem investigações em andamento.

Isabella StabelEsse era o nome da mulher que morreu de repente Ele tem 53 anos Em Strona, uma pequena cidade no distrito de Biella com uma população de cerca de mil. A morte ocorreu no domingo, 13 de junho, exatamente Seis dias depois A mulher recebeu a primeira dose da vacina antiviral Pfizer.

A morte da mulher cai dentro de um dos casos suspeitos de morte de mais de 50, onde O procurador-geral intervém ex officio Inicie uma investigação sobre o caso. De fato, nos últimos meses, vimos várias mortes em que o dedo foi imediatamente apontado para a vacina em questão.

Porém, após advertências e investigações das autoridades competentes, constatou-se em todos os casos que as mortes “suspeitas” resultaram de consequências naturais e não causadas pela vacinação, sejam Pfizer, AstraZeneca, Moderna ou Johnson & Johnson.

Uma mulher morreu após a vacina Pfizer

Isabella Stapel morreu seis dias após receber a vacina Pfizer. Para confirmar a morte, foi o legista, como sempre, quem imediatamente levantou o caso. Também relatar o caso para procurar Biella competente que Abra imediatamente uma investigação Em volta.

As autoridades imediatamente deixaram claro que ele estava fazer uma obrigação, é essencial para tê-lo e permiti-lo dissecação de cadáver. Essa técnica é, de fato, essencial para entender se há associação entre a administração da vacina Pfizer e o óbito da mulher. Além disso, o homem de 53 anos, de acordo com os primeiros dados, não parece ter nenhuma patologia prévia.

Isabella Stapel é a quarta pessoa na região de Biella a morrer após receber a vacina. Antes disso, foram 57 anos Sandro Tognati, 71 anos Alberto Gazzoli Finalmente 61 anos Alberto Pozzali Casulo. Descobriu-se que a morte dos três não teve absolutamente nada a ver com a administração da vacina e a investigação foi encerrada.